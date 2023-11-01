Андрей Тихонов решил не возвращаться в красноярский «Енисей»

Известному российскому футболисту и тренеру Андрею Тихонову предложили вновь возглавить красноярский «Енисей». Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Тихонов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Тихонов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Тихонова, он посетил Красноярск, где «разговаривал с руководством». «Некоторые моменты меня не устроили»,— объяснил он причину своего отказа вновь руководить «Енисеем». Когда состоялся визит, он не уточнил.

Андрей Тихонов работал главным тренером «Енисея» в сезоне 2016/2017. Под его руководством красноярский клуб добился своего лучшего результата — занял третье место в Футбольной национальной лиге. Тогда он получил возможность сыграть в переходных матчах на право участия в Российской премьер-лиге, но уступил тульскому «Арсеналу».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», перед началом сезона 2023/2024 главный тренером «Енисея» был назначен Эдуард Штейнбрехер. В настоящее время команда идет на 10-м месте в Первой лиге.

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Валерий Лавский