В начале 2024 года «Девелопмент-Юг» введет в строй свой первый дом в Кондратово

Как сообщили в строительной корпорации «Девелопмент-Юг», первый дом в ЖК «Мы» в Кондратово группа введет в эксплуатацию в I квартале 2024 года. При этом строительно-монтажные работы по возведению объекта будут завершены еще до конца 2023 года. «В активной стадии строительства находятся четыре дома»,— пояснили в «Девелопмент-Юг». Сейчас в составе комплекса возводятся дома на проспекте Дягилева, 4, на улицах Улановой, 6, 7, и Парфенова, 5.

О планах «Девелопмент-Юг» застроить территорию тепличного комбината в Кондратово стало известно весной 2021 года. Участки бывшего госпредприятия ОАО «Тепличный комбинат “Пермский”» краснодарский девелопер приобрел у Ильи Волкова, совладельца ООО «УК гостиничный комплекс “Стар”», и нескольких юрлиц группы «Ливингстон», связанных с бизнесменом Александром Полевым. На территории 40 га «Девелопмент-Юг» возводит жилой комплекс «Мы» на 300 тыс. кв. м, рассчитанный на 5 тыс. семей. Микрорайон также предполагает соцобъекты. Возле комплекса размещается небольшое озеро, набережную вокруг которого компания благоустроит. Разрешение на возведение первого дома в Кондратово девелопер получил в марте 2022 года, однако к строительным работам приступил только осенью.