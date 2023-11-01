Авиадебошира задержали в аэропорту Норильска

В Норильске стражи порядка задержали пассажира, устроившего дебош на борту воздушного судна. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. На него составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве (ст. 20.1)

По информации ведомства, в линейный отдел МВД полиции поступило сообщение о том, что на борт самолета, прилетающего в Норильск из Санкт-Петербурга, требуются сотрудники полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Выяснилось, что во время полета 34-летний норильчанин в состоянии алкогольного опьянения приставал к пассажирам и бортпроводникам, на замечания членов экипажа, призывавших его к порядку, отвечал нецензурной бранью.

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Илья Николаев