Бывший замгенерального директора «Ремонтная компания «Новотранс»получил срок за взятку

Бывшего замгенерального директора ООО «Ремонтная компания «Новотранс» признали виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что с июня 2018 года по февраль 2022 года подсудимый передал экс-начальнику службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры (подразделение центральной дирекции инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД») более 7 млн руб. За эту сумму он должен был продвигать интересы компании.

Тайгинский горсуд Кемеровской области приговорил фигуранта к 5 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 14 млн руб.

Дедо было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.

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Александр Киселев