Бастрыкин заинтересовался делом об избиении троих детей битой на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростком троих детей в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в селе Кашино. В СКР рассказали, что подросток избил битой троих несовершеннолетних за то, что последние толкнули его брата. В итоге мальчики получили серьезные травмы головы. По данным СМИ, изначально конфликт между детьми возник из-за того, что один из них якобы оскорблял других школьников и их родителей. После того, как его толкнули в снег, он рассказал об этом старшему брату, который избил мальчиков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). О ходе его расследования Александру Бастрыкину доложит и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

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