«Авангард» поднялся в турнирной таблице КХЛ после домашней победы

Омский «Авангард» переместился с седьмого на шестое место в турнирной таблице конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Это произошло в результате его домашней победы над нижегородским «Торпедо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Игра состоялась 31 октября. Омские хоккеисты забросили по шайбе в каждом из периодов. В первом это сделал Рид Буше, во втором — Райан Спунер. Решающий же гол на счету Дамира Шарипзянова. Примерно за шесть минут до конца матча он реализовал большинство, которое «Авангард» получил из-за нарушения торпедовцами численного состава. Итоговый счет — 3:2.

Омичи набрали 29 очков. Столько же у идущего пятым на «Востоке» уфимского «Салавата Юлаева».

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Валерий Лавский