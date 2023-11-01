В Ярославской области начали выращивать гречиху и пшеницу

Под Переславлем в Ярославской области хозяйство «Ярославские дали» начало выращивать новые для региона сельскохозяйственные культуры – гречиху и продовольственную пшеницу. Экспериментальный урожай собрали в октябре. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Переславль-Залесский Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Зяблицкий рассказал, что было собрано 700 тонн гречихи и 7 тыс. тонн продовольственной пшеницы. «Из гречихи будут делать муку, зеленую и пропаренную крупу, а пшеницу планируют использовать в хлебопекарном производстве»,— написал и.о. главы.

Как рассказали в региональном правительстве, хозяйство планирует увеличить производство сельхозкультур и реализовывать продукцию в торговых сетях. Сейчас у него 4,4 тыс. га земли в поселке Дубки на участке бывшего ФГУП «УЧХОЗ "Дружба" МСХА имени К.А.Тимирязева». Хозяйство занимается выращиванием яровой и озимой фуражной пшеницы, гороха и горчицы.

Алла Чижова