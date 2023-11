Tiffany & Co. выпустила новую коллекцию серебряных цепей

У ювелирного бренда Tiffany & Co. вышла новая коллекция украшений из стерлингового серебра Tiffany Forge. Она будто напоминает, что марка еще более столетия назад прославилась как первая компания, установившая стандарт чистоты стерлингового серебра (на 92,5% состоящего из чистого серебра). Колье, браслеты, кольца и серьги Tiffany Forge выполнены в виде цепей из открытых звеньев, которые символизируют ощущение принятия жизни. Разрабатывая этот мотив, дизайнеры Tiffany & Co. опирались на цепочки из архивов Tiffany. Новинки Tiffany Forge в полированном или черненом серебре в нескольких размерах уже доступны в бутиках Tiffany & Co. по всему миру, а также на сайте марки.

