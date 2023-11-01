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Культповестка

ВЫСТАВКИ

Алексей Щусев. 150

Дата: до 28 января

Место: Музей архитектуры имени Щусева

150-летний юбилей легендарного архитектора Алексея Щусева команда музея решила отметить выставкой, посвященной карьере легендарного архитектора. Художественные работы, архивные фотографии, личные вещи, документы и письма Щусева будут представлены в рамках экспозиции. Всего выставка включает порядка 200 экспонатов и проектов, созданных архитектором в конце XIX и XX веков.

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Алексей Щусев, проект Павильона трофейного оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Перспектива. 1941

Алексей Щусев, проект Павильона трофейного оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Перспектива. 1941

Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Щусев, Заболотная, Кокорин, Проект станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии, Перронный зал. Перспектива. 1948

Щусев, Заболотная, Кокорин, Проект станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии, Перронный зал. Перспектива. 1948

Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, западный фасад, второй вариант. 1904

Алексей Щусев, Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, западный фасад, второй вариант. 1904

Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве, перспектива. 1940

Алексей Щусев, Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве, перспектива. 1940

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Разбор Сухаревой башни, начало 1930-х

Алексей Щусев, Разбор Сухаревой башни, начало 1930-х

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, конкурсный проект Дворца Советов в Москве, второй этап, перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932

Алексей Щусев, конкурсный проект Дворца Советов в Москве, второй этап, перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, проект Академии наук СССР, зал заседаний, Иинтерьер. 1939

Алексей Щусев, проект Академии наук СССР, зал заседаний, Иинтерьер. 1939

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия), перспектива. 1912

Алексей Щусев, Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия), перспектива. 1912

Алексей Щусев, проект гостиницы «Интурист» в Батуми, перспектива. 1931

Алексей Щусев, проект гостиницы «Интурист» в Батуми, перспектива. 1931

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Щусев, Савицкий, проект восстановления и реконструкции Новгорода, 1943-1947

Щусев, Савицкий, проект восстановления и реконструкции Новгорода, 1943-1947

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914

Алексей Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914

Фото: © Архив наследников А.В. Щусева / Архив наследников Щусева

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Алексей Щусев, проект Павильона трофейного оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Перспектива. 1941

Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Щусев, Заболотная, Кокорин, Проект станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии, Перронный зал. Перспектива. 1948

Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, западный фасад, второй вариант. 1904

Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве, перспектива. 1940

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Разбор Сухаревой башни, начало 1930-х

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, конкурсный проект Дворца Советов в Москве, второй этап, перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, проект Академии наук СССР, зал заседаний, Иинтерьер. 1939

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев, Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия), перспектива. 1912

Алексей Щусев, проект гостиницы «Интурист» в Батуми, перспектива. 1931

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Щусев, Савицкий, проект восстановления и реконструкции Новгорода, 1943-1947

Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева

Алексей Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914

Фото: © Архив наследников А.В. Щусева / Архив наследников Щусева

Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения

Дата: до 21 января

Место: Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов — знаменитый пейзажист и маринист, работы которого включают батальные сцены, а также городские и природные ландшафты. В работах художника отчетливо виден след европейской школы, так как он учился и работал в Италии, Швейцарии и Германии, многие годы жил во Франции. Пока Боголюбов жил в Париже, он основал там Общество русских художников. В рамках выставки будут представлены около 120 живописных и графических произведений.

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Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле. 1863. СГХМ им. А.Н. Радищева

Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле. 1863. СГХМ им. А.Н. Радищева

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. 1851(?). ГТГ

Алексей Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. 1851(?). ГТГ

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов. Катание на Неве. 1854. ГТГ

Алексей Боголюбов. Катание на Неве. 1854. ГТГ

Фото: Государственная Третьяковская галерея

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Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле. 1863. СГХМ им. А.Н. Радищева

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. 1851(?). ГТГ

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов. Катание на Неве. 1854. ГТГ

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века

Дата: до 14 января

Место: Еврейский музей и центр толерантности

Главная задача выставки «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века» — наиболее точно описать параллели между произведениями философа и его современников художников. Каждый роман Кафки, несмотря на свою неоконченность, четко описывал события, с которыми придется столкнуться человечеству. Скажем, «Процесс» здесь проиллюстрирован работами немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других. Также зрителям доступны иллюстрации пространства, в которых существовал герой романов Кафки. В этом разделе представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других.

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Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей

Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой

Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4

Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России

Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей

Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2. 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева

Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2. 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея

Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023. Фотограф В.С. Теребенин

Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023. Фотограф В.С. Теребенин

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей

Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

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Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2. 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023. Фотограф В.С. Теребенин

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей

Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

ТЕАТР

Сорочинская ярмарка

Дата: 9, 10, 11, 12 ноября

Место: Камерная сцена Большого театра

Премьера «Сорочинской ярмарки» в Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского состоялась в 2000 году. Игорь Меркулов возобновил постановку Бориса Покровского и поставил ее на Камерной сцене Большого театра. В центре сюжета — история Грицько и Параси, героев гоголевского романа, наполненного мистикой и фольклором. Дирижер — Алексей Верещагин, хореограф — Елизавета Муравьева. Роли Грицько и Параси исполняют Александр Чернов и Ольга Бурмистрова соответственно.

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Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

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Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Лес

Дата: 3, 17, 26 ноября

Место: Театр имени Маяковского

Пьеса Александра Островского рассказывает историю комика Счастливцева и трагика Несчастливцева, которые попадают в усадьбу «Пеньки», где творится странное. Все там несчастны, врут и ищут лишь выгоду. На сцене представлена история обретения собственной личности и путь к осознанию своего места в этой жизни. В главных ролях: Анна Ардова, Вячеслав Ковалев и другие.

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Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Следующая фотография
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Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Пресс-служба Театра имени Маяковского

Сцена из спектакля «Лес»

Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

КИНО

Иди ко мне, детка!

Трагикомедия с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй. Картина рассказывает историю композитора, находящегося в кризисе,— все валится из рук, и он нигде не может найти вдохновения. Главным движком фильм стала одна ночь в Нью-Йорке, которая поможет ему (и не только) посмотреть на происходящее другими глазами и, возможно, что-то изменить.

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Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Следующая фотография
1 / 5

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка!»

Фото: East News

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