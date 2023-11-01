Культповестка

ВЫСТАВКИ

Алексей Щусев. 150

Дата: до 28 января Место: Музей архитектуры имени Щусева

150-летний юбилей легендарного архитектора Алексея Щусева команда музея решила отметить выставкой, посвященной карьере легендарного архитектора. Художественные работы, архивные фотографии, личные вещи, документы и письма Щусева будут представлены в рамках экспозиции. Всего выставка включает порядка 200 экспонатов и проектов, созданных архитектором в конце XIX и XX веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Щусев, проект Павильона трофейного оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Перспектива. 1941 Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Щусев, Заболотная, Кокорин, Проект станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии, Перронный зал. Перспектива. 1948 Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, западный фасад, второй вариант. 1904 Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве, перспектива. 1940 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Разбор Сухаревой башни, начало 1930-х Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, конкурсный проект Дворца Советов в Москве, второй этап, перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, проект Академии наук СССР, зал заседаний, Иинтерьер. 1939 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия), перспектива. 1912 Алексей Щусев, проект гостиницы «Интурист» в Батуми, перспектива. 1931 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Щусев, Савицкий, проект восстановления и реконструкции Новгорода, 1943-1947 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914 Фото: © Архив наследников А.В. Щусева / Архив наследников Щусева Следующая фотография 1 / 11 Алексей Щусев, проект Павильона трофейного оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Перспектива. 1941 Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Щусев, Заболотная, Кокорин, Проект станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии, Перронный зал. Перспектива. 1948 Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, западный фасад, второй вариант. 1904 Фото: © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева / Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве, перспектива. 1940 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Разбор Сухаревой башни, начало 1930-х Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, конкурсный проект Дворца Советов в Москве, второй этап, перспектива со стороны реки при ночном освещении. 1932 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, проект Академии наук СССР, зал заседаний, Иинтерьер. 1939 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев, Церковь Святителя Николая в городе Бари (Италия), перспектива. 1912 Алексей Щусев, проект гостиницы «Интурист» в Батуми, перспектива. 1931 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Щусев, Савицкий, проект восстановления и реконструкции Новгорода, 1943-1947 Фото: Государственный музей архитектуры имени Щусева Алексей Щусев в мастерской на Казанском вокзале. 1914 Фото: © Архив наследников А.В. Щусева / Архив наследников Щусева

Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения

Дата: до 21 января Место: Третьяковская галерея

Алексей Боголюбов — знаменитый пейзажист и маринист, работы которого включают батальные сцены, а также городские и природные ландшафты. В работах художника отчетливо виден след европейской школы, так как он учился и работал в Италии, Швейцарии и Германии, многие годы жил во Франции. Пока Боголюбов жил в Париже, он основал там Общество русских художников. В рамках выставки будут представлены около 120 живописных и графических произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле. 1863. СГХМ им. А.Н. Радищева Фото: Государственная Третьяковская галерея Алексей Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. 1851(?). ГТГ Фото: Государственная Третьяковская галерея Алексей Боголюбов. Катание на Неве. 1854. ГТГ Фото: Государственная Третьяковская галерея Следующая фотография 1 / 3 Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле. 1863. СГХМ им. А.Н. Радищева Фото: Государственная Третьяковская галерея Алексей Боголюбов. Вид на Смольный монастырь с Большой Охты. 1851(?). ГТГ Фото: Государственная Третьяковская галерея Алексей Боголюбов. Катание на Неве. 1854. ГТГ Фото: Государственная Третьяковская галерея

Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века

Дата: до 14 января Место: Еврейский музей и центр толерантности

Главная задача выставки «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века» — наиболее точно описать параллели между произведениями философа и его современников художников. Каждый роман Кафки, несмотря на свою неоконченность, четко описывал события, с которыми придется столкнуться человечеству. Скажем, «Процесс» здесь проиллюстрирован работами немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других. Также зрителям доступны иллюстрации пространства, в которых существовал герой романов Кафки. В этом разделе представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4 Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2. 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023. Фотограф В.С. Теребенин Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Следующая фотография 1 / 9 Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4 Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2. 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023. Фотограф В.С. Теребенин Фото: Еврейский музей и Центр толерантности Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей Фото: Еврейский музей и Центр толерантности

ТЕАТР

Сорочинская ярмарка

Дата: 9, 10, 11, 12 ноября Место: Камерная сцена Большого театра

Премьера «Сорочинской ярмарки» в Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского состоялась в 2000 году. Игорь Меркулов возобновил постановку Бориса Покровского и поставил ее на Камерной сцене Большого театра. В центре сюжета — история Грицько и Параси, героев гоголевского романа, наполненного мистикой и фольклором. Дирижер — Алексей Верещагин, хореограф — Елизавета Муравьева. Роли Грицько и Параси исполняют Александр Чернов и Ольга Бурмистрова соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Следующая фотография 1 / 5 Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра Сцена из оперы «Сорочинская ярмарка» Фото: Павел Рычков / пресс-служба Большого театра

Лес

Дата: 3, 17, 26 ноября Место: Театр имени Маяковского

Пьеса Александра Островского рассказывает историю комика Счастливцева и трагика Несчастливцева, которые попадают в усадьбу «Пеньки», где творится странное. Все там несчастны, врут и ищут лишь выгоду. На сцене представлена история обретения собственной личности и путь к осознанию своего места в этой жизни. В главных ролях: Анна Ардова, Вячеслав Ковалев и другие.

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КИНО

Иди ко мне, детка!

Трагикомедия с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй. Картина рассказывает историю композитора, находящегося в кризисе,— все валится из рук, и он нигде не может найти вдохновения. Главным движком фильм стала одна ночь в Нью-Йорке, которая поможет ему (и не только) посмотреть на происходящее другими глазами и, возможно, что-то изменить.