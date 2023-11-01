Культповестка
ВЫСТАВКИ
Алексей Щусев. 150
Дата: до 28 января
Место: Музей архитектуры имени Щусева
150-летний юбилей легендарного архитектора Алексея Щусева команда музея решила отметить выставкой, посвященной карьере легендарного архитектора. Художественные работы, архивные фотографии, личные вещи, документы и письма Щусева будут представлены в рамках экспозиции. Всего выставка включает порядка 200 экспонатов и проектов, созданных архитектором в конце XIX и XX веков.
Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения
Дата: до 21 января
Место: Третьяковская галерея
Алексей Боголюбов — знаменитый пейзажист и маринист, работы которого включают батальные сцены, а также городские и природные ландшафты. В работах художника отчетливо виден след европейской школы, так как он учился и работал в Италии, Швейцарии и Германии, многие годы жил во Франции. Пока Боголюбов жил в Париже, он основал там Общество русских художников. В рамках выставки будут представлены около 120 живописных и графических произведений.
Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века
Дата: до 14 января
Место: Еврейский музей и центр толерантности
Главная задача выставки «Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века» — наиболее точно описать параллели между произведениями философа и его современников художников. Каждый роман Кафки, несмотря на свою неоконченность, четко описывал события, с которыми придется столкнуться человечеству. Скажем, «Процесс» здесь проиллюстрирован работами немецких экспрессионистов: Георга Гросса, Макса Пехштейна, Эгона Шиле и других. Также зрителям доступны иллюстрации пространства, в которых существовал герой романов Кафки. В этом разделе представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других.
ТЕАТР
Сорочинская ярмарка
Дата: 9, 10, 11, 12 ноября
Место: Камерная сцена Большого театра
Премьера «Сорочинской ярмарки» в Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского состоялась в 2000 году. Игорь Меркулов возобновил постановку Бориса Покровского и поставил ее на Камерной сцене Большого театра. В центре сюжета — история Грицько и Параси, героев гоголевского романа, наполненного мистикой и фольклором. Дирижер — Алексей Верещагин, хореограф — Елизавета Муравьева. Роли Грицько и Параси исполняют Александр Чернов и Ольга Бурмистрова соответственно.
Лес
Дата: 3, 17, 26 ноября
Место: Театр имени Маяковского
Пьеса Александра Островского рассказывает историю комика Счастливцева и трагика Несчастливцева, которые попадают в усадьбу «Пеньки», где творится странное. Все там несчастны, врут и ищут лишь выгоду. На сцене представлена история обретения собственной личности и путь к осознанию своего места в этой жизни. В главных ролях: Анна Ардова, Вячеслав Ковалев и другие.
КИНО
Иди ко мне, детка!
Трагикомедия с Питером Динклейджем и Энн Хэтэуэй. Картина рассказывает историю композитора, находящегося в кризисе,— все валится из рук, и он нигде не может найти вдохновения. Главным движком фильм стала одна ночь в Нью-Йорке, которая поможет ему (и не только) посмотреть на происходящее другими глазами и, возможно, что-то изменить.