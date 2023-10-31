«Сионисты-террористы сейчас не в России»

После событий в Дагестане, где толпа в аэропорту пыталась найти прибывших из Тель-Авива граждан Израиля, Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана призвало не вестись «на провокации и фейки сионистских зачинщиков» и «западных спецслужб». Муфтий Камиль Самигуллин заявил, что еврейские погромы «не остановят сионистов-детоубийц», но представляют угрозу миру и согласию между народами. Опрошенные «Ъ-Казань» по-разному отнеслись к такому заявлению. Одни считают его «формальным», поскольку у татар никогда «не было даже бытового антисемитизма». Другие опасаются, что радикальные идеи «могут оказаться более привлекательными, если традиционный ислам не найдет правильные месседжи», и считают, что муфтий должен был «более резко высказаться» против еврейских погромов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С призывом к мусульманам не участвовать в еврейских погромах муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил во вторник в своем Telegram-канале. Его обращение также было опубликовано на сайте ДУМ республики. Он написал, что «ни в чем не повинных людей в Палестине бомбят без разбора» и «каждый стремится поддержать Палестину по-своему». «Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от нее регионах, как это случилось в Дагестане»,— уверен глава ДУМ.

Муфтий отметил, что ему в определенной мере «понятны чувства этих мусульман». «Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу»,— сказал он. Господин Самигуллин против того, чтобы мусульмане срывали злость «на рядовых невиновных людях» и наказывали их «по национальному признаку за преступления сионистского режима».

«Тем более, мы видим, что среди представителей еврейской нации есть те, кто осуждает действия правительства Израиля»,— добавил глава муфтията. Ему очевидно, что «акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем». Он считает, что ЦАХАЛ «делает все, чтобы поднять в мире волну антисемитизма».

«Случай в Дагестане также чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей»,— полагает господин Самигуллин. Муфтий считает, что «они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий»: «Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата».

При этом призвал «проявить снисхождение» к участникам погромов в Махачкале, поскольку он уверен, что «они раскаялись». «Сионисты-террористы сейчас не в России, они — в Израиле и в США»,— заявил Камиль Самигуллин. По его словам, «ответственность за зверства в Палестине лежит на правительствах и армиях этих стран».

«Так какое отношение погромы в дагестанском аэропорту с возгласами такбира имеют к защите Газы и освобождению Палестины?» — задался глава ДУМ вопросом. И пришел к выводу: «Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла». Он полагает, что это «никак не поможет мусульманам Палестины, а мир и согласие между народами в России может нарушить надолго». «Нет ничего ценнее в многонациональном обществе, чем взаимоуважение народов!» — указал Камиль Самигуллин.

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, муфтий призвал «сохранять добрососедские отношения и поддерживать друг друга». «Дорогие братья! Не поддавайтесь на провокации и фейки сионистских зачинщиков. Аллах непременно покарает их и уничтожит самым позорным образом этих убийц!» — заключил руководитель ДУМ.

Заявление муфтия появилось спустя почти двое суток, после того как 29 октября сотни жителей Дагестана пришли к аэропорту Махачкалы, протестуя против прибытия в республику граждан Израиля рейсом из Тель-Авива. Толпа сломала двери, прорвалась через оцепление в терминал и зашла на взлетную полосу. По информации минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе несколько полицейских. Более 80 человек были задержаны. Антисемитские выступления также прошли в Хасавюрте, Черкесске и Нальчике.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане были «инспирированы, в том числе через соцсети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб». Telegram-канал «Утро Дагестана», призывавший к насилию против евреев в регионе, был заблокирован руководством мессенджера. Власти в регионах РФ, где живут мусульмане, стали выступать с заявлениями не участвовать в протестах. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков расстреливать тех, кто выйдет на «несанкционированные беспорядки» («сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона,— четвертый выстрел сделайте в лоб»).

В Татарстане после начала конфликта на Ближнем Востоке каких-либо публичных акций на эту тему не было. Вместе с тем после сообщений об авиаударе по больнице в Газе Камиль Самигуллин выступил с заявлением о том, что «варварские методы истребления мирных жителей напоминают о преступлениях гитлеровских нацистов». Также в мечетях Татарстана проходили коллективные молитвы «за мусульман Палестины».

19 октября муфтий Татарстана находился в Каире, где обсуждал с российским послом Египта возможности оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

Напомним, в прошлом году представители Палестины посещали Казань. Делегацию возглавлял один из лидеров движения «Хамас» (признан рядом стран террористическим движением, но Россия его таковым не считает) Исмаил Хания. С делегацией встречался президент Татарстана Рустам Минниханов.

О конфликте между Израилем и «Хамасом», а также о событиях в Махачкале руководство Татарстана пока не высказывалось.

«Заявление муфтия должно было прозвучать, но в Татарстане в нем нет никакой необходимости. Здесь проблемы антисемитизма нет и никогда не существовало»,— считает казанский исламовед Азат Ахунов. Он отмечает, что «у татар не было даже бытового антисемитизма». «Наши предки занимались торговлей, а занимаясь торговлей, нужно уметь находить язык со всеми народами, быть толерантными, это сохранилось в менталитете татар»,— полагает он. По словам господина Ахунова, «евреи в Казани всегда чувствовали себя хорошо». «И если даже были какие-то выпады, то это были черносотенцы, татары в этом участия не принимали»,— указывает он.

Эксперт напоминает, что «евреи воспринимаются мусульманами как "люди книги"», и «даже по шариату мусульмане могут брать в жены евреек и христианок и те не обязаны принимать веру». Хотя, по словам господина Ахунова, «на Кавказе это всегда воспринималось обостреннее». «Для того чтобы татары вышли на улицу и начали совершать противоправные действия, я даже не знаю, что должно произойти. Татары всегда найдут возможность договориться, решить вопрос мирным способом»,— подчеркивает исламовед. В связи с этим он считает заявление Камиля Самигуллина «формальным», которое «не говорит о том, что в Татарстане ситуация сложная».

Политтехнолог Константин Калачев, наоборот, считает, что в Татарстане «есть риски». «У муфтия есть конкуренты. Традиционному исламу противостоят носители радикальной идеологии. Они могут транслировать свои идеи через соцсети, еще каким-то образом. И муфтий это понимает»,— говорит он. Господин Калачев полагает, что Камилю Самигуллину следовало бы «высказаться более резко» в отношении участников беспорядков. «Не стоило даже занимать какую-то позицию по отношению к конфликту Израиля и Палестины. Такие умеренные заявления могут выглядеть неубедительно»,— полагает эксперт. По словам господина Калачева, конечно, ситуация в Татарстане гораздо лучше, чем в Дагестане, где «безработица, больше бедных, больше необразованных». «Но не надо обольщаться. В какой-то момент радикалы могут оказаться более привлекательными, если традиционный ислам не найдет правильные месседжи»,— заключает Константин Калачев.

Кирилл Антонов