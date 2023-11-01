«Корд» попутал

Воронежский суд вынес приговор двум мобилизованным, пытавшимся заработать на продаже вооружения. В конце 2022 года они нашли тяжелый крупнокалиберный пулемет и ленту с бронебойно-зажигательными патронами в боевой машине, прибывшей на ремонт из зоны СВО, и в предновогоднюю ночь решили продать оружие знакомому. Тот сообщил о сделке в ФСБ. В ходе процесса выяснилось, что за пулемет балансовой стоимостью почти 570 тыс. руб. военные попросили 80 тыс. руб. Наиболее активный участник сделки, продавший еще и гранату, получил реальный срок, а второй продолжит службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденные за сбыт оружия мобилизованные не стали обжаловать приговор Воронежского гарнизонного суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Осужденные за сбыт оружия мобилизованные не стали обжаловать приговор Воронежского гарнизонного суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский гарнизонный военный суд опубликовал приговор двум мобилизованным — Алексею и Сергею (их фамилии называются, но данные действующих военнослужащих не подлежат раскрытию) по делу о сбыте оружия. Алексей признан виновным в хищении (ч. 1 ст. 226), ношении (ч. 1 ст. 221.1) и попытке сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.222.1 УК РФ) взрывчатых веществ, а также незаконном хранении оружия в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 222), организации покушения на незаконный сбыт оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 5 ст. 222) и групповом хищении боеприпасов (п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ). Его товарищу вменили лишь хищение и незаконное хранение боеприпасов, а также покушение на сбыт оружия (все — организованной группой).

Утром 26 декабря 2022 года Алексей в воронежском пункте временной дислокации одной из войсковых частей осматривал многоцелевой легкобронированный тягач (МТЛБ), прибывший для ремонта из зоны СВО. В десантном отделении тягача он обнаружил крупнокалиберный пулемет «Корд» (калибра 12,7 мм; предназначен для поражения легкобронированных и воздушных целей, а также живой силы на дальности до 2 км) и 50 бронебойно-зажигательных патронов к нему, снаряженных в ленту.

Военный решил похитить пулемет (весящий около 30 кг), а в помощники взял сослуживца. Еще через четыре дня, утром 30 декабря, Алексей нашел на земле ящик, в котором лежала ручная граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, и решил заодно забрать и ее. Он положил гранату в карман бушлата, где и носил ее до ночи, не сказав, впрочем, об этом сослуживцу.

Днем 30 декабря он заявил в части, что хочет провести ходовые испытания МТЛБ. Вместе с сослуживцем Сергеем они выехали на тягаче в лесополосу, находящуюся в 400 м от ближайшего жилья. Пока сослуживец наблюдал за обстановкой, Алексей, выгрузив пулемет и патроны в импровизированный тайник, позвонил знакомому и предложил купить «Корд», патроны и гранату за 80 тыс. руб.

Знакомый сообщил о продавцах в УФСБ по Западному военному округу. Затем по указанию сотрудников ведомства согласился на сделку и предложил встретиться в ночь на 31 декабря. Около часа ночи на месте встречи мобилизованный продал ему гранату с запалом (это зафиксировала скрытая видеокамера). После чего покупатель вместе с двумя военными отправился на своей Lada Vesta к тайнику. Там они погрузили пулемет с патронами в багажник и на том же автомобиле поехали в поселок, где при передаче денег военнослужащих задержали оперативники.

Мероприятия правоохранителей продолжились в полевом лагере войсковой части: задержанных доставили туда около трех ночи для выяснения обстоятельств.

В суде мобилизованные полностью признали вину, сославшись на то, что перед продажей оружия распивали в части алкоголь. На процессе выяснилось, что продавцы продешевили. Финансовые управления Минобороны в ответ на запросы суда сообщили, что балансовая стоимость гранаты Ф-1 с запалом составляет 134 руб., одного патрона калибра 12,7 мм — 10,34 руб. (итого 517 руб.), а пулемета «Корд» — 569,9 тыс. руб.

Отягчающими обстоятельствами суд признал действия военных в состоянии опьянения и в период мобилизации, смягчающими — наличие у каждого малолетнего ребенка и способствование раскрытию преступления. Алексей на службе характеризовался отрицательно, но суд принял во внимание, что воспитывавшийся в многодетной семье мобилизованный раскаялся и сообщил, что ухаживает за ребенком жены-инвалида. Для второго военного суд учел «исключительные обстоятельства» в связи с его пассивной ролью.

Организатор сделки Алексей получил 8,5 года колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда (ранее военнослужащий находился под наблюдением командования). Второй мобилизованный Сергей приговорен к 6,5 года условно с испытательным сроком в три года и штрафом 350 тыс. руб. и останется в части.

Обжаловать приговор осужденные не стали.

Олег Мухин