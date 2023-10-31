Заварухин про победу над ХК «Куньлунь Ред Стар»: «Галкин держал нас в начале и концовке»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин отметил вклад второго голкипера команды Владимира Галкина в победу над ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Матч завершился победой хозяев 3:0 (0:0; 2:0; 1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча стала первой победой в последних трех встречах екатеринбуржцев. Владимир Галкин оформил второй сухой матч в сезоне.

«Ребята старались и сыграли по счету. Здорово Владимир Галкин держал нас в начале игры и концовке, поздравляю с сухарем! В меньшинстве не только продержались, но и забили гол. Он был переломным, а потом Алексей Макеев забросил хорошую шайбу с добивания и ребята выполнили установку в третьем периоде»,— рассказал на послематчевой пресс-конференции Николай Заварухин.

Свою игру вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин прокомментировал так: «Когда команда играет на ноль – это не только заслуга голкипера, но и игроков. Приятно сушить игру и слышать, как скандируют твое имя с трибун ликующие болельщики». Он признался, что неприятно было получить клюшкой в лицо во время третьего периода. «Слава богу обошлось без травмы»,— отметил он.

«У нас всегда непростые игры в Екатеринбурге. Лишь раз удалось взять очки. Предыдущие три года клуб вообще меньше шести шайб не пропускал, так что здесь мы даже добились успеха»,— заявил главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев.

По статистике, «Автомобилист» превзошел «Куньлунь» по броскам в створ (46 на 20), силовым приемам (9 на 5) и блокированным броскам (18 на 9). Команда из Пекина заработала на два штрафа больше (8 на 6) и чаще выигрывала вбрасывания (30 на 28).

Александр Стародумов

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