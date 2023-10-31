Жители Кубани вошли в топ-5 покупателей жилья в новостройках Ростова-на-Дону

Жители Краснодарского края входят в пятерку покупателей квадратных метров жилой недвижимости на первичном рынке Ростова-на-Дону. На их долю приходится 3% сделок. Такие данные предоставили аналитики федерального девелопера «Неометрия» по итогам девяти месяцев 2023 года. Чаще кубанцев жилье в новостройках столицы ЮФО приобретают жители Ростовской области (их доля составила 84%), жители ДНР (4%), а также Москвы и Санкт-Петербурга (по 3%).

Всего, по данным «Неометрии», за девять месяцев 2023 года объем возводимого жилья в Ростова-на-Дону вырос на 31%, до 2,3 млн кв. м. Это сопоставимо с пиковыми объемами 2018-2019 годов, когда показатели превышали 2 млн кв. м.

На конец сентября 2023 года средневзвешенная цена 1 кв. м в Ростове-на-Дону достигла 106 тыс. руб., увеличившись с января на 3%. Количество сделок составило 13,6 тыс., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А основной объем предложения сместился в сторону классов «бизнес» и «премиум». В частности, с января по сентябрь средневзвешенная цена 1 кв. м бизнес-сегмента выросла на 15,4% и достигла 206,1 тыс. руб.

Больше всего спросом пользовались однокомнатные квартиры (45% покупок) и двухкомнатные (32%). Студии приобретают 13% покупателей жилья, а трехкомнатные квартиры – 10%.

Доля ипотечных сделок в структуре продаж увеличилась с января по сентябрь текущего года на 8% – с 82% до 90%. Согласно прогнозу аналитиков «Неометрии», в 2023 году количество сделок на рынке недвижимости Ростова-на-Дону приблизится к уровню 2019 года и составит 16 тыс. единиц.

Василий Хитрых

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