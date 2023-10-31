В Керчи похоронили погибшего в зоне спецоперации военного

В Керчи прошла церемония прощания с погибшим на СВО Алексеем Лариным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Святослав Брусаков.

Алексей Ларин родился в Керчи в 1974 году. Он учился в школе №20 (сейчас школа-гимназия №1). В 1991 году он поступил в Московский химико-технологический университет Менделеева, но в 1992 году в связи с политическими событиями прервал обучение и вернулся в Керчь. После службы в армии он работал на Керченском судоремонтном заводе, позже стал специалистом по производству мебели.

В зону спецоперации Алексей Ларин отправился добровольцем. 13 октября он погиб.

Татьяна Ручкина

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