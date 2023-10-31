УФАС нашел нарушения при проведении торгов тюменским аэропортом Рощино

Тюменский аэропорт Рощино во время проведения конкурса на услуги строительного контроля и безопасности при реконструкции аэровокзала создал преимущественные условия для участников торгов-плательщиков НДС. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону.

УФАС утверждает, что преимущественные условия для плательщиков НДС создавались путем «дискриминационных критериев оценивания».

«В законе о закупках (№ 233-ФЗ) отсутствуют положения, позволяющие заказчику предоставлять хозяйствующим субъектам в зависимости от применяемой системы налогообложения преимущества при участии в закупках»,— отметили в ведомстве.

УФАС выдало предписание АО «Аэропорт Рощино» отменить все протоколы в ходе проведения торгов, а также внести изменения в конкурсную документацию. Руководство аэропорта подало иск на обжалование этого решения, однако арбитражный суд Тюменской области признал решение антимонопольной службы законным и обоснованным.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте