В мэрии Краснодара огласили программу мероприятий ко Дню народного единства

В Краснодаре ко Дню народного единства организуют десятки мероприятий. Жители города и туристы смогут посетить экскурсии, концерты и выставки, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

3 ноября в общественно-информационном центре по ул. Красноармейская, 53 пройдет большой этнографический диктант. Там же с 12:00 до 15:00 для молодых людей состоится интеллектуальная игра «Этноквиз». На базе штаба «Пост №1» (ул. Северная, 269) пройдет образовательный семинар «Россия – наш общий дом», на котором воспитанники молодежных патриотических объединений расскажут об истории возникновения праздника.

4 ноября в городских и краевых учреждениях культуры — театрах и выставочных залах — пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году ее тема — «Взгляд в будущее». В этот же день в 12:00 на Главной городской площади пройдет патриотическая акция по построению буквы Z. В Выставочном Зале Боевой Славы на ул. Береговой, 146 проведут тематические экскурсии.

В 12:00 в Чистяковской Роще и парке «Солнечный Остров» пройдут концерты. Также в парках и скверах организуют выставки декоративно-прикладного искусства и рисунков местных мастеров, мастер-классы и игровые программы.

5 ноября в Краснодаре пройдет автопробег. Около 25 машин проедут по улицам города от гипермаркета «Окей» по ул. Мачуги, 2 до ТРЦ «Красная Площадь». По пути они будут останавливаться у мемориального комплекса воинам-зенитчикам по ул. Ставропольской.

Торжественные мероприятия пройдут во всех городских и сельских округах — домах культуры, центрах культуры и досуга, библиотеках. К празднику в центре городе на столбах вывесят российские флаги, а в 11 точках установят арт-объекты в цветах триколора.

Татьяна Ручкина

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