Производители Татарстана начали поставки в магазины Лисичанска и Рубежного

Производители продуктов питания из Татарстана начали поставки в магазины городов Лисичанск и Рубежное в Луганской области. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«В магазины подшефных нам Лисичанска и Рубежного завезли татарстанские товары»,— написал он.

Господин Минниханов отметил, что теперь поставки будут регулярными.

«Наши производители помогают расширить ассортимент продуктов, чтобы жизнь на этих территориях была полноценной. Будем пополнять полки свежими продуктами регулярно»,— говорится в его сообщении.

Города Лисичанск и Рубежное являются подшефными для Татарстана. Ранее регион доставлял туда продовольствие и другие предметы первой необходимости только в порядке гуманитарной помощи. О последней отправке такого груза общим весом 135 тонн господин Минниханов сообщал 24 октября.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"