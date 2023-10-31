В Ярославской области простятся с двумя погибшими на СВО

В Ярославской области состоится прощание с Леонидом Федотовым и Максимом Арлаповым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции.

Гвардии матрос Леонид Федотов был мобилизован в октябре 2022 года, служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения. Он награжден орденом Мужества посмертно. Церемония прощания состоится 1 ноября в 11.00 в поселке Поречье Ростовского района.

Рядовой Максим Арлапов служил по контракту механиком-водителем инженерно-саперного взвода с июня 2023 года. Его похоронят в Гаврилов-Яме, церемония прощания начнется в 11 часов. Семьи погибших получат выплаты из областного бюджета по указу губернатора.

Антон Голицын