Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области простятся с двумя погибшими на СВО

В Ярославской области состоится прощание с Леонидом Федотовым и Максимом Арлаповым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции.

Гвардии матрос Леонид Федотов был мобилизован в октябре 2022 года, служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения. Он награжден орденом Мужества посмертно. Церемония прощания состоится 1 ноября в 11.00 в поселке Поречье Ростовского района.

Рядовой Максим Арлапов служил по контракту механиком-водителем инженерно-саперного взвода с июня 2023 года. Его похоронят в Гаврилов-Яме, церемония прощания начнется в 11 часов. Семьи погибших получат выплаты из областного бюджета по указу губернатора.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...