Суд отказался от биткойнов

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении подполковника УФСБ Дмитрия Демина, обвиняемого в хищении биткойнов у хакера Антона Мочалова, который находился под следствием. Силовику, который на момент предполагаемого преступления, по данным следствия, занимал должность зам­начальника отдела—начальника отделения регионального УФСБ, инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации, кражу и превышение должностных полномочий. Судья посчитал, что действия подсудимого должны быть квалифицированы как более тяжкое преступление.



Уголовное дело в отношении подполковника Дмитрия Демина, обвиняемого в хищении биткойнов у хакера из Сызрани Антона Мочалова, возвращено Самарским военным гарнизонным судом в прокуратуру. Информацию об этом „Ъ“ подтвердили в суде. Дмитрию Демину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), п. «б» ч. 4 ст. 158 («Кража»), ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). Судья Сергей Сундеев посчитал, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий офицера Демина как более тяжкого преступления.

По версии следствия, в 2021 году силовик похитил у Антона Мочалова, в отношении которого расследовалось уголовное дело по ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), 68 биткойнов (на момент хищения — более 185 млн руб.). По данным следствия, хакер взламывал защиту чужих компьютеров и похищал в том числе пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам. После задержания Антона Мочалова, согласно его показаниям, он добровольно предоставил пароли, объяснив, как работает система.

Дмитрий Демин, который занимал тогда должность зам­начальника отдела—начальника отделения регионального УФСБ, полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и предложил Главной военной прокуратуре, контролирующей расследование, дать показания на соучастников махинаций. Ведомство заключило с подследственным досудебное соглашение о сотрудничестве, однако 235-й гарнизонный военный суд в Москве отказался освобождать силовика, продлив ему меру пресечения в виде ареста.

Помимо Дмитрия Демина в хищении имущества у хакера обвинили бывшего оперуполномоченного отдела УФСБ по Самарской области в Сызрани Максима Жижкуна. Ему вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Максим Жижкун пообещал Антону Мочалову «спрятать» деньги от других силовиков и преступных сообществ.

Силовику было передано $100 тыс., €170 тыс. и 2 млн руб., которые он в итоге похитил «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения». В августе этого года Самарский военный гарнизонный суд признал Максима Жижкуна виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности два года. Антону Мочалову суд за хакерство назначил год ограничения свободы, который тот отбыл.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в уголовном деле в отношении Дмитрия Демина речь может идти о переквалификации на более тяжкий состав в пределах ранее вмененной статьи 286 УК РФ.

«Сложно более точно сказать, без наличия доступа к фактуре дела, но это является наиболее вероятным моментом перехода на ч. 3 ст. 286 УК РФ, где наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Триггером может выступать стоимость похищенного. В силу спецсубъектности фигуранта более точно не представляется возможным высказаться. Со стороны в объем обвинения включено несколько конкурирующих по ситуации составов, что может и иным образом обвинение изменить», — говорит Дмитрий Горбунов.

Сабрина Самедова