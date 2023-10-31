«Крылья Советов» на выезде проиграли «Зениту» в Кубке России

Во вторник, 31 октября, самарские «Крылья Советов» в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России на выезде встречались с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в составе победителей забил Иван Сергеев.

Самарская команда потерпела пятое поражение в турнире. «Крылья Советов» досрочно завершили борьбу в Кубке России, лишившись шансов на выход в плей-офф после поражения от «Ахмата» в 5-м туре.

Андрей Сазонов