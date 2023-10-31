В Краснодаре на улице Школьной планируют построить детский сад на 250 мест

В Школьном микрорайоне Краснодара планируют возвести детский сад на 250 мест. Как сообщает пресс-служба мэрии, дошкольное учреждение появится на улице Школьной, 17/1.

Секретарь Краснодарского местного отделения «Единой России» и мэр Евгений Наумов отметил, что в конце ноября проект детсада должен выйти с госэкспертизы. После этого власти планируют обратиться в администрацию Краснодарского края за получением субсидии на строительство. Мэр пояснил, что земельный участок находится в муниципальной собственности, поэтому на нем могут построить только детское дошкольное учреждение.

Сдать двухэтажный детский сад в эксплуатацию планируют в 2025 году. В нем будет 12 групп, в том числе две ясельных. В здании спроектированы пищевой и медицинский блоки, пожарный пост, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также столярная мастерская.

Татьяна Ручкина

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