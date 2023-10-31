Сотрудники госучреждений обошлись саратовской казне в 33,5 млрд за 9 месяцев

В государственных учреждениях правительства Саратовской области трудится более 79 тыс. человек. Это следует из отчета регионального министерства финансов. За девять месяцев 2023 года их содержание обошлось региону почти в 33,5 млрд руб.

Число государственных гражданских служащих в правительстве Саратовской области составило 2468 человек – на них регион потратил почти 1,9 млрд руб.

Таким образом, месячное содержание госслужащего в среднем обходится бюджету чуть менее, чем в 84 тыс. руб., а сотрудника госучреждения – примерно в 47 тыс. руб.

Никита Маркелов

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