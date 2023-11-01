ВНЗМ дали установку на оплату

Арбитражный суд Башкирии обязал АК «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) выплатить АНК «Башнефть» более 41 млн руб. В эту сумму истец, а позднее суд оценили стоимость восстановления трубопровода установки «Висбрекинг», которую прорвало после того, как ВНЗМ отремонтировал аппарат. В результате ЧП произошел прорыв и воспламенение нефтепродукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска, поставив под сомнения доказательства виновности в аварии, но суд решил, что к происшествию привели действия подрядчика. Юристы полагают, что суд принял верное решение и отменить его будет затруднительно.

«Башнефти» со второй попытки удалось убедить арбитражный суд Башкирии обязать ВНЗМ возместить ей 41 млн руб. ущерба за поврежденную в результате аварии в 2017 году установку «Висбрекинг» (висбрекинг — процесс разложения нефтяных остатков под давлением).

Как следует из материалов дела, в 2016 году «Башнефть» наняла ВНЗМ для ремонта основных фондов компании. В перечень работ входила, в том числе, замена трубопровода промышленной установки. ВНЗМ привлек субподрядчика — ООО «Строймонтажинжиниринг» (ликвидировано в 2018 году). 29 января 2017 года на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ) произошел разрыв стенки трубопровода, утечка и самовоспламенение нефтепродукта. Проведенное с участием Ростехнадзора расследование показало, что авария произошла из-за некачественной стали, используемой при ремонте, что привело к коррозии и истончению стенки трубы. К таким же выводам пришли привлеченные истцом эксперты НПФ «Русская лаборатория».

«Башнефть» ответственность за инцидент возложила на подрядчика, потребовав возместить убытки в размере 48,5 млн руб. и упущенную в результате простоя выгоду в размере 227,4 млн руб. В последующем истец уточнил требования, отказавшись от взыскания упущенной выгоды и снизив сумму убытков до 41,1 млн руб. Основная часть этой суммы — около 36 млн руб. — составила стоимость ремонтно-восстановительных работ и пострадавших при пожаре объектов УНПЗ.

Иск «Башнефти» рассматривается в судах с 2018 года. В 2022 году суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований, но позднее кассация вернула дело на новое рассмотрение, которое началось в арбитражном суде Башкирии в январе текущего года.

ПАО «АК ВНЗМ» зарегистрировано в 2002 году в Уфе. Является крупнейшей подрядной организацией в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ, а также крупнейшим налогоплательщиком, включено в перечень системообразующих предприятий Башкирии. В 2022 году убыток предприятия составил 1,6 млрд руб. при выручке 1,5 млрд руб. В августе в отношении компании была начата процедура наблюдения. С заявлением о признании ВНЗМ банкротом обратилось АО «Топ-альянс», которому компания задолжала 8,4 млн руб.

Представитель ВНЗМ в суде указывал на спорность доказательств вины компании. В частности, он отмечал, что «Башнефть» уведомила его об инциденте только 8 февраля, не требовала устранить недостатки, а провела ремонт трубопровода самостоятельно. Кроме того, сталь, не соответствующую требованиям проектной и эксплуатационной документации, ВНЗМ получила от самой «Башнефти», которая должна была проконтролировать ее качество. После проведения экспертизы в «Русской лаборатории», отметил юрист ответчика, лопнувший кусок трубы был уничтожен в интересах «Башнефти».

Суд опроверг все доводы истца, отметив, что подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы, в том числе и за качество используемых материалов. Выводы экспертной организации, в процессе исследований которой был уничтожен фрагмент спорного трубопровода, суд счел надлежащими доказательствами.

Участвующая в рассмотрении дела в качестве третьего лица страховая компания ВСК, в которой была застрахована ответственность ВНЗМ, настаивала на проведении повторной экспертизы, но суд отказал.

«Данное решение интересно прежде всего тем, что в нем судом исследовались различные заключения и экспертизы, и приоритет оставлен за заключением, непосредственно близким к дате аварии, которое составлялось в рамках расследования причин аварии. С учетом позиции суда кассационной инстанции, вероятность отмены судебного акта низкая,— отметила адвокат «Аснис и партнеры» Ксения Борисова.— Подобная судебная практика важна в свете ответственности подрядчиков за выполненные работы, низкое качество которых может привести к очень серьезным не только экономическим последствиям, но и к техногенным катастрофам»,— полагает она.

Наталья Балыкова