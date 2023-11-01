Компания «Балтика» — один из основных производителей пива на российском рынке — планирует лишить винзавод «Панагия» из Темрюка права на бренд. Спор касается торгового знака Lavbeer. По версии истца, ответчик не использует данное обозначение. Представители «Панагии» говорят, что просто не успели запустить производство под новой маркой. Годом ранее «Балтика» выпустила продукцию под схожим товарным знаком – Lav. Юристы не исключают, что попытка досрочно прекратить охрану на бренд Lavbeer может быть связана с тем, что датская Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой». Российской пивоваренной компании теперь запрещено производить пиво ряда глобальных брендов, включая Lav.

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Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ «СПАРК-Интерфакс»

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к производству исковое заявление ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» к темрюкскому винзаводу «Панагия» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Lavbeer вследствие его неиспользования. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 27 ноября, говорится в определении СИП.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Панагия» зарегистрировано в Темрюке в 2014 году. Основной вид деятельности – производство сидра и прочих плодовых вин. Бенефициар — Рафик Мацакян. Чистый убыток общества в 2022 году составил 1,8 млн руб.

«Балтика» владеет восьмью заводами в России, где выпускают продукцию под торговыми марками: «Балтика», Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Zatecky Gus и другие. Выручка компании в 2022 году составила 100,7 млрд руб., чистая прибыль — 9,9 млрд руб.

Пивоваренная компания «Балтика» принадлежит Carlsberg Group (Дания). 16 июля этого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. Президентом «Балтики» назначен ее основатель Таймураз Боллоев. В ответ на это решение Carlsberg Group проинформировала «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений на международные и локальные бренды. До 1 апреля 2024 года у «Балтики» будет возможность распродать существующие запасы и материалы для выпуска продукции.

Бренд Lavbeer был зарегистрирован в 2020 году. Под этой маркой можно производить пиво и коктейли на основе пива. Как рассказал «Ъ-Кубань» представитель винзавода, пожелавший не называть свое имя, претензии «Балтики» сводятся к тому, что товарный знак Lavbeer не используется, однако винзавод просто не успел запустить его производство: «Мы добросовестно зарегистрировали бренд, оплатили его. Но запуск любого производства дело небыстрое. На данном этапе закуплено оборудование, напечатаны этикетки. Мы пытались заключить мировое соглашение с истцом, но не вышло».

В 2022 году «Балтика» выпустила пиво под схожей торговой маркой Lav (бренд входит в перечень торговых знаков, от которых компания должна отказаться).

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин говорит, что в соответствии с действующим законодательством правовая охрана в отношении товарного знака может быть прекращена досрочно по заявлению заинтересованного лица, это возможно при условии, что товарный знак не используется в течение трех лет непрерывно. На практике, по словам юриста, такая ситуация встречается исключительно редко, чаще всего такие споры завершаются во внесудебном порядке, правообладатель уступает права на товарный знак (не редко на возмездной основе) и спор в суде завершается. Юрист считает, что вряд ли данный случай как-то существенно выбьется из сложившейся практики, но если правообладатель действительно произвел или закупил тару или этикетки для маркировки своей продукции с использованием спорного товарного знака, есть вероятность того, что суд признает данный факт его использованием. В случае если производство тары и этикеток осуществлено менее трех лет назад, то это само по себе может являться основанием для отказа «Балтике».

«Предположу, что разработка собственного товарного знака не составляет большой проблемы для маркетологов. Поэтому разработать новое обозначение, отличающееся от уже зарегистрированного, в каком-то смысле проще. Наличие регистрационного свидетельства может стать проблемой при условии, что крупная компания хочет производить по лицензии или импортировать продукцию, для которой используется товарный знак, зарегистрированный в другой стране. Я не берусь говорить наверняка, но в ряде восточноевропейских стран существует пивной бренд Lav, принадлежащий сербской Carlsberg Srbija. Не очень понятно, был ли иск в отношении “Панагии” подан по инициативе Carlsberg до истории с аннулированием лицензий “Балтики”, либо это стоит рассматривать в рамках некой новой политики “Балтики” в рамках развития линейки продукции. Но, на мой взгляд, высокой долей вероятности попытки досрочно прекратить охрану на бренд Lavbeer могут быть связаны с тем, что аналогичный бренд принадлежит “дочке” Carlsberg», — рассуждает господин Федюкин.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников отмечает, что, вероятнее всего, перед обращением в суд, «Балтика» подала собственную заявку на тождественное или сходное обозначение. В таком случае, прекратив право ответчика, «Балтика» устранит препятствие для регистрации собственного знака.

«Трехлетний срок вышел, поэтому одних только доводов о подготовке к использованию бренда ответчику будет недостаточно, чтобы спасти знак. Если доказательств фактического использования при введении в оборот соответствующих товаров у него нет, то единственным вариантом защиты останется доказывание отсутствия у “Балтики” заинтересованности в использовании знака. Но у истца, вероятнее всего, готов набор доказательств такой заинтересованности. Еще одной возможностью является доказывание неиспользования знака по независящим от правообладателя причинам. Однако, даже учитывая сложности запуска производства пивной продукции, ответчику тяжело будет обосновать наличие таких препятствий в течение всего трехлетнего срока», — резюмирует юрист.

Наталья Решетняк

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