«Металлург» одержал домашнюю победу над «Барысом»

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над «Барысом» со счетом 3:2. Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отметились Макар Хабаров, Егор Коробкин и Алексей Маклюков. Ответные голы на счету Аркадия Шестакова и Александра Самонова.

Победой в этом матче «Металлург» прервал серию из пяти поражений, три из которых — от челябинского «Трактора». Следующий матч магнитогорская команда проведет также на домашней арене против минского «Динамо».