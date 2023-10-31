Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Металлург» одержал домашнюю победу над «Барысом»

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над «Барысом» со счетом 3:2. Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отметились Макар Хабаров, Егор Коробкин и Алексей Маклюков. Ответные голы на счету Аркадия Шестакова и Александра Самонова.

Победой в этом матче «Металлург» прервал серию из пяти поражений, три из которых — от челябинского «Трактора». Следующий матч магнитогорская команда проведет также на домашней арене против минского «Динамо».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...