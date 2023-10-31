ХК «Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал с победы домашнюю серию, обыграв «Куньлунь Ред Стар» из Пекина в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончилась со счетом 3:0 (0:0; 2:0; 1:0) в пользу хозяев.

В первые минуты встречи «Автомобилист» прижал пекинских соперников к воротам. Во второй пятиминутке «Куньлунь Ред Стар» местами начал подавать признаки контратак, но хозяева все равно продолжали катать шайбу вблизи их штрафной. В одном из редких контрвыпадов гостей за подножку был удален Максим Осипов из ХК «Автомобилист». «Куньлунь Ред Стар» в большинстве совершил лишь два броска без результата. В итоге первый период закончился со счетом 0:0. В бросках в створ преимущество осталось за «Автомобилистом» (16 на 6).

Второй период начался удаления Кирилла Воробьева из ХК «Автомобилист» за удар клюшкой. Через 30 секунд хозяева в меньшинстве открыли счет: с передачи Данила Романцева шайбу забросил Степан Хрипунов.

«Куньлунь Ред Стар» стал чаше атаковать, но преимущество осталось за уральской командой. В середине периода штраф за подножку получил игрок гостей Пу Клифф. В большинстве «Автомобилист» на добивании забил второй гол (отличился Алексей Макеев). Остальные минуты екатеринбуржцы часто атаковали и бросали шайбы в ворота, но увеличить отрыв не получилось, как и в редких контратаках ХК «Куньлунь Ред Стар» не смог отыграть хоть одну шайбу.

В третьем периоде хозяева не сбавляли темп, но гости смогли периодически выходить из обороны и совершать опасные броски. Во второй половине «Куньлунь Ред Стар» забрал инициативу, больше времени находясь в атаке по сравнению с хозяевами. Однако отыграться не смог. «Автомобилист» после снятия вратаря на последних секундах забросил третью шайбу в пустые ворота (забил Андрей Обидин).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 2 ноября в Екатеринбурге против «Барыса» из Астаны.

Александр Стародумов

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