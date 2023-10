Хэллоуин: когда отмечают, история и традиции праздника

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечается Хэллоуин. История этого праздника и его традиции — в справке «Ъ».

Как появился Хэллоуин

История Хэллоуина восходит к празднику урожая Самайну ирландских и шотландских кельтов, который отмечался в ночь на 31 октября. Он ознаменовал начало темной, долгой и холодной зимы. Кельты полагали, что в это время открывались двери в потусторонний мир и духи могли появиться среди людей. Для защиты люди наряжались в звериные шкуры и проводили жертвоприношения.

После распространения христианства папа римский Григорий III объявил о праздновании 1 ноября — Дня Всех Святых. День 31 октября получил название All Hallows Evening (Вечер Всех Святых). Позже название преобразовалось в All Hallows` Eve (канун Дня Всех Святых), от которого затем появилось современное название — Хэллоуин (Halloween). После массовой эмиграции ирландцев и шотландцев в США праздник получил распространение в этой стране.

Традиции Хэллоуина

Главным символом праздника считается фонарь из тыквы с вырезанной гримасой. Считалось, что он отгонял злых духов. Изначально фонарики делали из репы. Тыквы стали использовать английские эмигранты в Северной Америке.

В некоторых странах 31 октября дети участвуют в игре Trick or Treat («Сладость или гадость»). Они стучатся в дома и спрашивают: «Trick or Treat?» В ответ жильцы должны угостить детей сладостями, иначе они могут сделать какую-нибудь гадость. Чтобы принять участие в игре Trick or Treat, дети наряжаются в костюмы. В странах, где отмечается праздник, также часто заранее украшают дома. Традиция наряжаться в костюмы популярна и на тематических вечеринках, посвященных Хэллоуину.

Отношение к празднику в России

В России Хэллоуин получил популярность в конце 1990-х годов. Русская православная церковь официально выступает против праздника. На государственном уровне регулярно появляются инициативы о запрете Хэллоуина как элемента западной пропаганды.

29 октября 2023 года депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил переименовать праздник в «День жутких сказок и историй».

«Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье»,— заявил парламентарий.

В текущем году в ижевской школе №16 вместо Хэллоуина решили провести Тыквенный спас. В местной епархии РПЦ замену праздника посчитали неудачной, поскольку в христианстве Тыквенного спаса не существует, а само мероприятие не относится ни к церковным, ни к народным традициям.