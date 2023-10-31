Кабинет УЗИ Таманской участковой больницы пополнился новым диагностическим аппаратом
Компания ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, приобрела для Таманской участковой больницы новый аппарат ультразвуковой диагностики. Он обеспечивает высокую детализацию изображения и позволяет специалистам медучреждения более точно проводить раннюю диагностику заболеваний внутренних органов.
Таманская участковая больница, помимо жителей и гостей станицы, проводит УЗИ-исследования пациентов из соседних посёлков. Таким образом, установка нового УЗИ-аппарата имеет ключевое значение в вопросе доступности и качества медицинских услуг на Таманском полуострове, т.к. пройти диагностику можно прямо в станичной больнице и без необходимости ехать в Темрюк. В настоящее время ультразвуковое исследование ежедневно проходят около десяти человек.
«Что для нашей больницы новый аппарат УЗИ? Это как с кнопочного телефона перейти на более продвинутый смартфон, — говорит главный врач Таманской участковой больницы Александр Камянский. — Это повышает качество оказания медицинских услуг населению».
Население Таманского и Новотаманского сельских поселений постепенно увеличивается, а в летний сезон серьёзно растёт за счёт туристов. В этой связи развитие медицинской инфраструктуры играет первостепенную роль для жителей и гостей полуострова.
«В 2023 году компания выделила на социальную поддержку по Четырёхстороннему договору 15 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом раньше, — отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. — Самая значительная часть финансирования предназначена школам, детским садам и медицинским учреждениям. Также среди приоритетов, зафиксированных в договоре, — развитие культуры и детского спорта».
В 2021 году компания приобрела для Таманской участковой больницы легковой автомобиль, кондиционеры и систему видеонаблюдения, установила мощный компьютерный сервер для автоматизации и быстрого оформления больничных листов, справок и направлений. А в 2022 году - медицинское оборудование общей стоимостью 1,5 млн руб. для отделений врача общей практики посёлков Таманский и Веселовка, Таманской участковой больницы.
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