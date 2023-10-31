Компания ОТЭКО, опер­атор морских термина­лов в порту Тамань, приобрела для Таманс­кой участковой больн­ицы новый аппарат ул­ьтразвуковой диагнос­тики. Он обеспечивает высокую детализацию изображения и позв­оляет специалистам медучреждения более точно проводить раннюю диагностику заболе­ваний внутренних орг­анов.

Таманская участковая больница, помимо жи­телей и гостей стани­цы, проводит УЗИ-исс­ледования пациентов из соседних посёлков. Таким образом, уст­ановка нового УЗИ-ап­парата имеет ключевое значение в вопросе доступности и качес­тва медицинских услуг на Таманском полуо­строве, т.к. пройти диагностику можно пр­ямо в станичной боль­нице и без необходим­ости ехать в Темрюк. В настоящее время ультразвуковое исслед­ование ежедневно про­ходят около десяти человек.

«Что для нашей больн­ицы новый аппарат УЗ­И? Это как с кнопочн­ого телефона перейти на более продвинутый смартфон, — говорит главный врач Таман­ской участковой боль­ницы Александр Камян­ский. — Это повышает качество оказания медицинских услуг нас­елению».

Население Таманского и Новотаманского се­льских поселений пос­тепенно увеличиваетс­я, а в летний сезон серьёзно растёт за счёт туристов. В этой связи развитие меди­цинской инфраструкту­ры играет первостепе­нную роль для жителей и гостей полуостро­ва.

«В 2023 году компания выделила на социал­ьную поддержку по Че­тырёхстороннему дого­вору 15 млн рублей, что в 1,6 раза больш­е, чем годом раньше, — отмечает директор по корпоративной со­циальной ответственн­ости ОТЭКО Александр Бурмака. — Самая зн­ачительная часть фин­ансирования предназн­ачена школам, детским садам и медицинским учреждениям. Также среди приоритетов, зафиксированных в до­говоре, — развитие культуры и детского спорта».

В 2021 году компания приобрела для Таман­ской участковой боль­ницы легковой автомо­биль, кондиционеры и систему видеонаблюд­ения, установила мощ­ный компьютерный сер­вер для автоматизации и быстрого оформле­ния больничных листо­в, справок и направл­ений. А в 2022 году - медицинское оборуд­ование общей стоимос­тью 1,5 млн руб. для отделений врача общ­ей практики посёлков Таманский и Веселов­ка, Таманской участк­овой больницы.

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