«Яндекс Погода»: 1 ноября в Черноземье будет облачно и дождливо, до +18°

В среду, 1 ноября, в Черноземье будет облачно и дождливо. Среднесуточная температура составит от +16° до +18°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где, несмотря на ливни, воздух прогреется до +18°. В Воронежской области прогнозируется облачность с прояснениями при температуре +17°, в Курской — небольшой дождь при той же температуре.

В остальных регионах Черноземья столбик термометра будет на отметке +16°, однако погода в них ожидается разная. В Липецкой и Тамбовской областях будет малооблачно, в Орловской — пройдет небольшой дождь.

Алина Морозова

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