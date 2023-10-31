Мишустин снял Огуряева с должности замглавы Минцифры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее от должности замминистра цифровизации Дмитрия Огуряева. На его пост назначен директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков.

«Подписано распоряжение Правительства об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Огуряева. Должность замминистра займет директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков»,— сообщили в пресс-службе Минцифры.

Дмитрий Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлен портал и запущено семейство мобильных приложений «Госуслуг».

Сергей Цветков будет курировать развитие государственных электронных сервисов и информационных систем, а также внедрение суперсервисов на портале «Госуслуг». Он работает в Минцифры более десяти лет. Все время он занимался порталом «Госуслуги». С 2020 года он возглавляет департамент развития инфраструктуры электронного правительства.

Анастасия Ларина