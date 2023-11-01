Девелоперы идут на Красный

Вдоль строящейся автомагистрали Строителей появится фактически новый жилой район — Красный Октябрь. Соответствующий мастер-план комплексного развития территории разработали краевые власти. Согласно мастер-плану, презентованному на региональном градсовете, в Красном Октябре могут возвести более 400 тыс. кв. м жилья. Также планируется построить коммерческие площади, школу, детские сады, спорткомплексы, библиотеку, сквер и другие соцобъекты. Экс­перты позитивно оценивают концепцию, указывая, что на реализацию анонсированных проектов потребуется более пяти лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПМД Фото: ПМД

В Перми 26 октября на заседании регионального градсовета был представлен мастер-план комплекс­ного развития микрорайона Красный Октябрь. По данным «Ъ-Прикамье», на заседании директор «Института регионального и городского планирования» Елена Ермолина рассказала о планах четырех девелоперов по жилой застройке микрорайона (речь о группах «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД), а также представила концепцию социального наполнения микрорайона.

Как указано в материалах к заседанию градсовета, ГК «Альфа» в рамках комплексного развития территории (КРТ) готовится застроить около 2,3 га земли в микрорайоне. О намерениях группы в отношении участков по ул. Трамвайной, 37 и ул. Алтайской, 2/1 стало известно в марте 2022 года, когда компания просила комиссию по землепользованию и застройке установить там зону КРТ. Площадка «Альфы» занята складскими и хозяйственными корпусами, рядом проходит ул. Строителей, находящаяся на реконструкции. На этой территории группа может разместить 74 тыс. кв. м жилья.

Nova будет осваивать площадку за участками «Альфы», это 3 га земли, занятой складами и гаражами. Ранее о проекте Nova не сообщала. В компании рассказали, что планируют в связке с другими девелоперами предложить краевым властям концепцию застройки западной части микрорайона, между створами улиц Шпальной и Желябова. Там Nova может возвести до 80 тыс. кв. м жилья и объекты социальной и дорожной инфраструктуры. «Указанная территория требует строительства новой улично-дорожной сети, учреждений дошкольного и школьного образования. Мы это прекрас­но понимаем и ведем активный диалог с разработчиками мас­тер-плана по определению наиболее эффективного местоположения школы и детских садов. Есть наработки и по транспортной модели»,— сообщила директор группы Мария Ахметова.

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Подразделение казанской «Джи-групп» компания «Унистрой» застроит территорию складов в 2,7 га по ул. Трамвайной, 33а, 33 к6, 33 к11 и 35. Эти участки «Унистрой» купил летом. Там, согласно материалам, могут построить порядка 49 тыс. кв. м жилья. ПМД займется редевелопментом бывшего маргаринового завода (ул. Телеграфная, 6) и примыкающего к нему участка по ул. Трамвайной, 27 (порядка 10,2 га или почти 11 га — вместе с муниципальными участками под благоустройство и соцобъекты).

Всего в микрорайоне могут возвести 409,4 тыс. кв. м жилья и 31 тыс. кв. м нежилых помещений. Как подчеркивают в «Институте регионального и городского планирования», освоение инвесторами этих площадок возможно только в случае передачи участков под соцобъекты. В частности, в Крас­ном Октябре возведут школу примерно на 1 тыс. мест, здание детского сада более чем на 200 мест и встроенно-пристроенные садики. Также девелоперы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс с бассейном, медцентр, библиотеку, детскую школу искусств и сквер.

В пресс-службе застройщика ПМД рассказали, что представили на градсовете концепцию застройки бывшего маргаринового завода и прилегающей территории по ул. Трамвайной, 27. На приобретенной земле компания возведет не менее 150 тыс. кв. м, комплекс из нескольких кварталов будет называться «Новый Парковый». Помимо жилья, ПМД построит на соседних муниципальных участках (около 4 га) парк и ФОК.

По словам члена градсовета, гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, он поддерживает вовлечение в «понятную, структурированную» застройку такие территории, как бывший маргариновый завод, а также земли на ул. Трамвайной, занятые складами и гаражами. Господин Занин обратил внимание, что на градсовете архитекторы высказали к проекту критические замечания. «Наверно, замечания будут учтены застройщиками, чтобы архитектура города получила выразительность и приобретала осмысленное движение вперед»,— прокомментировал собеседник. Перед застройщиками стоит большая работа, на реализацию анонсированных проектов потребуется более пяти лет. К примеру, на территории микрорайона есть санитарно-защитные зоны, на снятие этого статуса потребуется время. Также в Красном Октябре обнаружено бомбоубежище, этот объект тоже надо учесть в проектах. Гендиректор «Пермглавснаба» полагает, что редевелопмент перечисленных территорий имеет перспективы — в застройку могут вовлечь и другие земли в этой локации.

Член градсовета, гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков считает, что в представленных инициативах по комплексному развитию в целом учтены интересы будущих жителей, бизнеса и власти. «Необходимо понимать, что мастер-план — это просто соглашение о намерениях, а не окончательный проект»,— замечает эксперт. Возведение нового микрорайона потребует и новой социальной инфраструктуры. Эти объекты могут быть возведены как на основе механизма государственно-частного партнерства, так и с помощью конкретных застройщиков, рассуждает господин Маховиков.

Евгения Ахмедова