Юности дадут писать законы

Молодежному парламенту Удмуртии предоставили право законодательной инициативы. На сессии госсовета республики 31 октября внесли соответствующие поправки в Конституцию Удмуртии. Молодежный парламент в настоящее время готовит законопроект о мерах поддержки для молодых специалистов. Эксперты считают, что эффективность работы этого совещательного органа при госсовете зависит от качества состава. С другой стороны, особых ожиданий от созданной по инициативе власти общественной структуры нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / molparlament18 Фото: vk.com / molparlament18

Депутаты госсовета Удмуртии 31 октября рассмотрели поправки в Конституцию республики, по которым правом законодательной инициативы наделяется молодежный парламент при госсовете республики. Представляя законопроект вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов, отметил, что сейчас работает шестой состав этого совещательного органа. Ранее его представители несколько раз выходили с предложениями к депутатам по изменению законодательства. В частности, в 2017 году по их инициативе был введен запрет на продажу алкоголя 11 сентября, когда отмечается всероссийский день трезвости. Другие предложения молодых парламентариев касались принятия законов о поддержке студотрядов, добровольчестве и учреждения почетного знака добровольца.

«Сегодня мы приняли знаковое, можно сказать, историческое решение, наделив молодежный парламент при госсовете Удмуртии правом законодательной инициативы. У нас в стране не так много регионов, где молодежному парламенту предоставлено это право, теперь и молодые парламентарии Удмуртии его получили. Теперь, когда ребята получили право законодательной инициативы, они смогут напрямую направлять разработанные ими законопроекты на рассмотрение депутатов госсовета, это позволит им глубже погрузиться в законотворчество»,— отметил Иван Черезов.

Молодежный парламент был учрежден в 2009 году. В нем 60 мест, при этом 30 человек делегируются молодежными парламентами муниципалитетов, еще 30 человек отбираются на конкурсной основе. Нынешний состав сформирован в этом году.

Председатель молодежного парламента Павел Белкин считает, что наделение таким правом придает молодежному парламенту официальный статус, как органу представляющему и отстаивающему интересы молодежи, законотворческой единице. «Если ранее мы могли вносить предложения по изменению законодательства или разработке новых нормативных правовых актов, сейчас же мы в полной мере сможем разрабатывать законопроекты»,— пояснил господин Белкин.

По его словам, в настоящий момент они разрабатывают проект закона о молодом специалисте, в котором в том числе хотят предусмотреть возможность получения мер поддержки молодого специалиста на селе в режиме «одного окна».

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин не ожидает каких-то особых инициатив от молодежного парламента. «Все квазиобщественные институты, к которым я отношу молодежные парламенты и общественные палаты, призваны продемонстрировать наличие гражданского общества. Когда подобные сообщества создаются сверху и формируются из понятных администрации людей, ощутимых результатов не будет. Конечно, любое место для высказывания мнений, в том числе молодежи, это положительный момент, однако для реальных дел и важных проектов в республике просто нет финансов»,— считает эксперт.

Он не исключил, что молодежный парламент может использоваться для продвижения непопулярных мер со стороны органов власти, «мол, это не мы, это молодежь такое предлагает».

Политолог Александр Балицкий считает, что стоило бы давно предоставить молодежному парламенту право законодательной инициативы. «Молодежь — это ясная отчетливая социальная группа, которой нужно активное внедрение в политические процессы, иначе это будет говорильня. Если молодежный парламент будет готовить реальные законопроекты, то пользы от него будет больше. Многое, безусловно, зависит от состава. Сам по себе молодежный парламент — это создание кадрового резерва и возможность выстроить карьеру. Из него вышел целый ряд интересных личностей, были разные важные проекты реализованы, так что тут у меня позитивные ожидания»,— говорит эксперт.

Михаил Красильников

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