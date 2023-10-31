Как добраться до рынка

В условиях международных санкций вопросы о том, куда обратить взор и что делать для развития компаниям, ориентированным на экспорт, становятся как никогда актуальными. Ряд ответов в колонке для «Ъ» предлагает генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики, ранее — руководитель Аналитического центра при правительстве и ЦСР Владислав Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Онищенко

Фото: Из личного архива Владислава Онищенко Владислав Онищенко

Фото: Из личного архива Владислава Онищенко

Основным направлением развития внешнеэкономической деятельности России в условиях санкций становится поиск новых направлений экспорта. Причем речь идет как о продуктовых направлениях и создании новых, в том числе инновационных, производств, так и о географических направлениях — странах, куда ранее экспорт (и в первую очередь экспорт несырьевых неэнергетических товаров) не осуществлялся или осуществлялся в малых объемах.

Сейчас традиционными и широко обсуждаемыми направлениями как для экспортных поставок, так и для внешнеэкономического сотрудничества являются Китай, Индия, ОАЭ, Турция, страны Северной Африки.

При этом речь идет о развитии как торгового, так и инвестиционного сотрудничества — в том числе с точки зрения возможностей российских компаний инвестировать в активы на территориях дружественных стран. Это направление активно прорабатывается, например, во взаимоотношениях с Индией. Российские финансовые организации и банки в течение всего года прорабатывают возможность получения лицензий портфельных инвесторов, что позволяет осуществлять сделки на индийских фондовых биржах. Так, в феврале 2023 года лицензию портфельного инвестора получила УК «Альфа-Капитал», в июне 2023 года такую лицензию получила УК «Первая», возможность получения лицензии сейчас прорабатывает ВТБ. Еще одно направление — заключение соглашений с инвестиционными компаниями, то есть работа с фондовыми рынками через посредников. Такой путь выбрал розничный брокер «Финам», который заключил соглашения с местным брокером Ashika Group, что должно обеспечить доступ российских инвесторов к торговле акциями на индийских фондовых биржах.

Но в какие стороны еще важно посмотреть? Какие страны в регионах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии стоит не упускать из виду? И что требуется для успешного сотрудничества с ними?

Направления экспорта

При выборе стран, на которые можно обращать внимание как на потенциальные направления экспорта, стоит проанализировать прогнозируемые показатели — рост ВВП на душу населения, рост численности населения. По данным МВФ, в топ-15 государств с наиболее высоким прогнозируемым приростом ВВП на душу населения в постоянных ценах в 2028 году к показателям 2022 года входят Ливия (прогнозируемый прирост в 49,2%), Мозамбик (40,8%), Бангладеш (40,4%), Камбоджа (35,5%), Филиппины (34,0%), Эфиопия (33,2%), Руанда (31,0%). Из указанных стран Бангладеш, Эфиопия и Камбоджа также входят в топ-20 стран по показателю среднегодового темпа прироста ВВП на душу населения в 2015–2022 годах (по существующим оценкам МВФ). Хотя эти страны далеко не относятся к странам с наиболее высокими доходами населения, прогнозируемый прирост ВВП на душу населения свидетельствует о том, что покупательная способность населения этих стран будет расширяться.

Из перечисленных стран Мозамбик также входит в топ-20 стран, для которых МВФ прогнозирует наиболее высокий прирост численности населения в 2028 году в сравнении с показателями 2022 года. Для него при оценке численности населения в почти 33 млн чел. в 2022 году прогнозируется ее рост к 2028 году на 17,8%. К числу стран, у которых прогнозируется высокий рост численности населения (а значит, расширение потенциального рынка сбыта) и численность населения которых в 2022 году оценивается МВФ в более 20 млн чел., относятся Нигер, Уганда, Демократическая Республика Конго, Мали, Ангола.

В целях стимулирования развития экспорта в перечисленные страны и разработки соответствующих мер поддержки — эти выводы опираются на недавнее исследование возможных тенденций в ВЭД, которое проводил ВЭБ.РФ — необходимо проведение проактивного анализа доступных ниш для российской продукции на их рынках. При этом существующие аналитические инструменты, нацеленные на анализ конечных рынков для российской продукции, условий экспорта и существующих барьеров для него, сейчас фактически запускаются по запросу (например, конкретных экспортеров).

Отдельные материалы формируются Группой РЭЦ в виде источников справочной информации. Так, например, на платформе «Мой экспорт» доступен ресурс по рейтингованию потенциальных стран для экспорта товаров на основе данных о внешней торговле и доступной информации о барьерах для продукции. Однако инструменты проактивной глубокой аналитики рынков, которая включала бы в себя детальный анализ и постоянную актуализацию информации о регулировании, о способах выхода на рынок конкретной страны, об основных конкурентах и ценовой политике и т. д., отсутствуют.

Конечно, создание механизма проактивной аналитики рынков отдельных стран (или групп стран) потребует ресурсов в виде дополнительных сотрудников (представителей, консультантов), проводящих такой анализ. Кроме того, может потребоваться расширение сети представительств (либо торговых представительств, либо представительств Группы РЭЦ), особенно, например, на страны Западной, Центральной Африки, которые сейчас мало охвачены представительствами. Безусловно, нужна оценка требуемых ресурсов и эффектов от внедрения таких механизмов предиктивной аналитики.

Вместе с тем, что уже известно, это то, что у России на рынках стран Африки имеется нереализованный экспортный потенциал (НЭП), характеризующий существующие возможности для экспорта России на этих рынках. В совокупности объем НЭП на рынках стран Африки оценивается в $7,6 млрд. В региональном разрезе НЭП составляет: $4,8 млрд на рынках стран Северной Африки, $1 млрд — Западной Африки, $0,8 млрд — Южной Африки, $0,7 млрд — Восточной, и $0,3 млрд — Центральной Африки. Если предположить, что при расширении покупательной способности населения возможности для экспорта также будут расширяться, то при ее росте по крайней мере на 30% возможности для российского экспорта на рынки стран Африки в совокупности составят около $10 млрд. Стоит отметить, что отдельные страны уже обращали внимание на потенциал развития экономик стран Африки как потенциальных рынков для экспорта их продукции. Так, например, ОАЭ и Саудовская Аравия в последние 20 лет активно наращивали свой экспорт на рынки государств, входящих в Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС). Если детализировать информацию о торговле указанных стран между собой, то стоит отметить следующее.

По данным ITC Trademap, ОАЭ увеличили экспорт своей продукции на рынки стран ЭКОЦАС в 2003–2022 годах в 114,8 раза, до $2,6 млрд. Рост в 2010–2022 годах составил 15,3 раза. Ключевыми товарами экспорта (по данным 2022 года) являются минеральное топливо; сера и цемент; средства наземного транспорта.

Саудовская Аравия нарастила экспорт своей продукции в страны ЭКОЦАС в 2003–2022 годах в 73,1 раза, до $2,6 млрд. Рост к 2010 году составил 50,2 раза. Основой экспорта (по данным 2022 года) были минеральное топливо; пластмассы и изделия из них; удобрения.

При этом, например, российский экспорт в страны объединения в 2021 году составил $0,9 млрд при росте 57,1 раза и 18,8 раза к 2003 году и 2010 году соответственно. То есть при сравнении с ОАЭ и Саудовской Аравией Россия уделяла странам ЭКОЦАС существенно меньше внимания.

О направлениях для инвестиционной деятельности

Еще одним направлением внешнеэкономической деятельности помимо торговли является инвестиционная деятельность, которая в том числе может в дальнейшем стимулировать и внешнюю торговлю между странами. При этом предлагается рассматривать возможность осуществления взаимных инвестиций России с отдельно взятыми странами. Во-первых, это создаст дополнительные источники финансирования для развития тех или иных отраслей в виде иностранных инвестиций; во-вторых, такой подход потенциально может сглаживать возможные политические риски при инвестировании на территориях зарубежных стран (что может быть актуально в том числе для стран Африки).

С точки зрения поиска направлений для взаимного инвестирования важно смотреть на размер экономик стран-партнеров. Так, на примере стран Африки к крупнейшим экономикам (на основе данных об уровне их ВВП) относят обычно Нигерию, ЮАР, Египет, Марокко, Эфиопию, Кению, Гану, Анголу, Кот-д’Ивуар, Танзанию.

Для определения возможных направлений инвестирования важно учитывать структуру экспорта и импорта, а также структуру промышленности страны-партнера.

Так, к примеру, Кения является нетто-экспортером предметов одежды и активно развивает текстильную промышленность на своей территории, при этом страна является нетто-импортером мебели. Возможным вариантом взаимного инвестирования могло бы стать создание на территории России совместных мощностей по производству текстильной продукции при создании совместных мощностей по производству мебели на территории Кении.

Безусловно, описанный вариант требует глубокого анализа, в том числе важно учитывать конкуренцию, которую будет создавать новым мощностям в Кении уже привычный импорт, прежде всего из Китая. И здесь также могут быть полезны инструменты проактивной аналитики, важные для определения направлений экспорта.

Развитие систем поддержки экспорта и инвестиций

Для предложенных географических направлений экспорта и развития трансграничной инвестиционной деятельности представляется важным развивать и учитывать в деятельности по поддержке внешнеэкономической деятельности такие принципы и составляющие, как развитие проактивной аналитической работы для выявления перспективных рынков и ниш для российского экспорта, требований и барьеров для экспорта российской продукции, возможностей и способов выхода на рынки (своего рода «экспортная разведка» в масштабах государства, а не отдельного предприятия).

Полезным будет и расширение юридической и консультационной поддержки экспортеров силами зарубежных представительств, в том числе с вовлечением местных экспертов на территории присутствия, которые хорошо осведомлены об актуальном регулировании и состоянии рынков в стране представительства. При том такие консультационные услуги предлагается оказывать на коммерческой основе — речь идет о поддержке как в виде анализа рынков сбыта и регулирования, так и в части аудита продукции российских предприятий (в том числе МСП) с точки зрения ее востребованности на рынке, необходимых условий и ценовой политики для позиционирования и реализации в стране.

Развитие проактивной аналитической работы и укрепление консультационного присутствия в зарубежных странах, особенно странах Африки, может потребовать расширения зарубежного присутствия, создания представительств в странах (или группах стран), которые в настоящее время ими не охвачены (в первую очередь в странах Центральной Африки) — для организации постоянного активного продвижения российской продукции за рубежом, регулярных живых контактов с представителями потенциальной страны-потребителя российской продукции для налаживания стабильно устойчивого контакта.

При продвижении российской продукции за рубежом (в том числе в рамках двусторонних контактов, бизнес-миссий) важно стимулировать представителей страны-партнера к сотрудничеству за счет предложения и обсуждения вопросов поставок продукции этой страны в Россию (взаимный подход при продвижении экспорта).Требуется и развитие практики создания и реализации трех- или многосторонних инвестиционных проектов, в реализацию которых вовлечены несколько стран, а также реализация подхода взаимного инвестирования со странами-партнерами в активы на территориях друг друга (кросс-инвестирование). Формирование условий для создания российскими экспортерами активов за рубежом, в том числе путем инвестирования экспортной выручки, может способствовать расширению присутствия продукции, производимой российскими предприятиями или с российским участием. Дополнительной «внутренней» мерой поддержки внешнеторговой активности может стать расширение вовлеченности МСП в экспорт за счет использования цифровых платформ и внедрения соответствующего обучения.