Житель деревни Идяш обвиняется в убийстве бабушки

Зианчуринский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 30-летнему жителю деревни Идяш в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) человека, сообщили в пресс-службах СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый — Данис Уракаев.

25 июля в полицию обратилась женщина с сообщением об исчезновении 85-летней матери, которая жила в Идяше вместе с внуком (сыном заявительницы). Мужчина нигде не работал, выпивал и недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, говорится в релизе.

Женщина рассказала полицейским, что, приехав в деревню, не застала ни мать, ни сына. Кроме того, пропали две коровы. Созвонившись с сыном, женщина услышала, что тот якобы отвез бабушку в село Исянгулово «для организации ухода за ней», не став уточнять детали, а затем перестал выходить на связь.

Следователи нашли Даниса Уракаева на территории садового товарищества в пригороде Уфы. Он подрабатывал в Уфе разнорабочим. На допросе он пояснил, что бабушка скончалась, а он, испугавшись уголовной ответственности, спрятал ее тело в морозилке, продал коров и уехал в Уфу. 23 октября тело пожилой женщины обнаружили в морозильной камере. Судебно-медицинская экспертиза установила у нее телесные повреждения.

Позднее обвиняемый признался, что будучи пьяным поссорился с бабушкой и несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и другим частям тела. Наутро, увидев труп, он решил его спрятать.

Майя Иванова

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