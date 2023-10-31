В администрацию Динского района поступило сообщение об угрозе минирования

Вечером 31 октября поступило сообщение об угрозе минирования здания администрации Динского района Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Динского сельского поселения.

Сообщение поступило в 17:15. Оперативные службы приступили к проведению проверки.

«Факты о минировании, изложенные в сообщении, не подтвердились. Взрывные устройства не обнаружены»,— добавили позже в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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