В станице Тихорецкого района благоустроили «Аллею Славы»

В Тихорецком районе в станице Хоперской завершили благоустройство «Аллеи Славы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Территория занимает 3,6 тыс. кв. м. Рядом с аллеей находятся памятник погибшим воинам, дом культуры, школа и детский сад. Реконструкцию общественного пространства выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В аллее обустроили места для прогулок и отдыха, привели в порядок газоны и сделали цветочные клумбы. Там уложили тротуарную плитку, установили скамейки и провели комплексное озеленение.

Татьяна Ручкина

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