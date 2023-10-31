Глава СКР Александр Бастрыкин 15 раз за месяц обратил внимание на проблемы в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проведение 15 проверок по факту различных происшествий в Самарской области в октябре текущего года. Это следует из данных информационного центра ведомства.

Руководитель ведомства отреагировал на резонансные происшествия с участием мигрантов в Самаре, а также на другие инциденты, получившие широкую огласку. В частности, поставил на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав сироты и ветерана труда.

Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах по всем происшествиям.

Евгений Чернов