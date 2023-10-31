Верховный суд ДНР приговорил к пожизненным срокам трех украинских нацгвардейцев

Трех украинских нацгвардейцев приговорил к пожизненным срокам заключения Верховный суд ДНР. Гособвинение, представленное прокуратурой республики, доказало в суде, что военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Богдана Завады национальной гвардии Украины 25-летний Денис Залевский, 25-летний Евгений Кирис и 23-летний Богдан Кашпрук совершали преступления в отношении мирных жителей Мариуполя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура ДНР Фото: Прокуратура ДНР

Следственным комитетом России, а потом и судом было установлено, что в период с 12 по 19 марта 2022 года Денис Залевский, находясь на боевой позиции, расположенной на улице Казанцева в Мариуполе, выполняя приказ командира, обстрелял из пулемета трех мирных жителей, передвигавшихся по улице. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, одному удалось скрыться из зоны обстрела. Впоследствии Денис Залевский, Евгений Кирис и Богдан Кашпрук, находясь на той же позиции, расстреляли три автомобиля с мирными жителями. В результате обстрела четверо мужчин погибли, шестерым удалось уйти из-под огня.

Нацгвардейцы были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Несмотря на активное сотрудничество со следствием и признание вины, все трое были приговорены к пожизненным срокам.

Николай Сергеев