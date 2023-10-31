«Не 100-процентная замена того, к чему мы когда-то привыкли»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, насколько важна подготовка машины к эксплуатации в условиях конкретной страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rizqullah Hamiid / NurPhoto / AFP Фото: Rizqullah Hamiid / NurPhoto / AFP

Где-то полтора десятка лет назад я принимал участие в весьма занятном мероприятии, которое называлось Nissan 360. Японская компания привезла на один из автомобильных полигонов в Европе всю свою продукцию, а также праворульные автомобили для внутреннего рынка и какую-то архаику из прошлого века, которую до сих пор производят на заводе Nissan в Бразилии. На всем можно было покататься.

Я обратил внимание, что у новейшего на тот момент спортивного купе Nissan 350Z в магнитоле вместо щели для компакт-диска зияет отверстие для аудиокассеты. Тогда еще не то что со смартфона музыку через Bluetooth не проигрывали, даже флешку в автомобиле некуда было вставить. Но и кассетами уже лет десять никто не пользовался. Мне объяснили, что, скорее всего, этот конкретный автомобиль адресован рынку Объединенных Арабских Эмиратов. Там не жалуют компакт-диски — на них садится песчаная пыль пустыни, и они быстро выходят из строя. А старая добрая пленочная кассета служит долго.

Эту историю я вспомнил на днях, когда прокатился по Москве на Suzuki Ertiga — минивэне, который производится в Индии. В целом автомобиль достойный: семь мест, широченные задние двери, высокий клиренс, неубиваемая подвеска, коробка-автомат. Двигатель рекордов скорости не позволяет ставить, зато и расход в районе 6,5 литров на «сотню».

Но в зеркала без подогрева практически ничего не было видно, они запотевали. Моторчик дворников, видимо, рассчитан только на воду, и снег с лобового стекла на парковке мне пришлось чистить самому. На кончике антенны на крыше намерзла глыба льда, и антенна эта начала стучать в крышу, как дятел. Ну, и так далее. Видно было, что привыкший к тропическому климату автомобиль в условиях русского первозимья попросту растерялся.

Это я к тому, что подготовка автомобиля к условиям конкретного рынка —это не маркетинговые уловки, а реально дело полезное. И ввезенные к нам путем параллельного импорта автомобили — не 100-процентная замена того, к чему мы когда-то привыкли.