Переславское предприятие оштрафовали за мусор в нацпарке

Переславский районный суд назначил штраф 150 тыс. руб. МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» за ненадлежащий контроль за содержанием контейнерных площадок и ликвидацией несанкционированных свалок в охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения нацпарк «Плещеево озеро». Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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12 нарушений по содержанию мест сбора твердых коммунальных отходов выявил инспектор нацпарка в период с 5 по 11 июня. Инспектор установил, что контейнеры переполнены, а примыкающие к ним площадки захламлены.

«На территории г. Переславля-Залесского нет специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов; на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, складируются ветки и стволы деревьев, а также строительные и хозяйственно-бытовые отходы»,— рассказали в суде.

На судебном заседании представитель МКУ пояснила, что вывоз мусора осуществляется исходя из количества жителей, однако весной и осенью отходов образуется больше расчетной величины из-за сезонного роста населения. Суд такая причина не убедила. Муниципальному предприятию назначили штраф по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Алла Чижова