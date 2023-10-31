ВТБ выдал «Стройтэку» 1,2 млрд рублей на строительство жилкомплекса в Екатеринбурге

Группа компаний «Стройтэк» открыла кредит в банке ВТБ на сумму более 1,2 млрд руб. для возведения жилого комплекса Green Garden в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе банка, добавив, что кредитная линия открыта на четыре года.

Планируется, что новый 25-этажный дом построят по улице 8 Марта в центре Екатеринбурга, рядом с Ботаническим садом. Он рассчитан на 283 квартиры, имеет автономную газовую котельную, закрытый двор, детскую и спортивную площадки, подземный паркинг. Площадь жилых помещений составит 14,5 тыс. кв. м, нежилых — 1,7 тыс. кв. м.

«Стройтэк» работает в Екатеринбурге с 1991 года. По данным на сайте девелопера, компания ввела в эксплуатацию более двух млн жилых и коммерческих площадей, в том числе такие объекты, как аквапарк «Лимпопо», станцию метро «Ботаническая», ТРЦ «Академический» и другие.

Анастасия Таначева

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