Полиция в Татарстане ищет потерпевших по делу «Рыбной пирамиды»

МВД по Татарстану ищет потерпевших по делу так называемой «Рыбной пирамиды». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Дело было открыто 6 октября в Набережных Челнах. Поводом стали многочисленные заявления потерпевших от действий семейной пары бизнесменов, уроженцев Оренбурга, которые путем обмана и злоупотребления доверием присвоили деньги местных жителей.

Следствие считает, что с января 2020 года по сентябрь 2023-го 42-летняя и 51-летний супруги, проживая в Набережных Челнах, стали привлекать средства местных жителей в виде инвестиций под высокий процент прибыли под предлогом развития деятельности по реализации рыбы и строительства загородного клуба. Подозреваемые обещали 15–20% от вложенных денег и 7–10% ежемесячной прибыли. Однако в реальности дело было убыточным, а обещанные средства потерпевшим выплачивали, которые поступали от новых клиентов. В сентябре этого года деньги выдавать перестали.

Общее количество потерпевших составило около 200 человек. Их обманули на суммы в размере от 800 тыс. до 83 млн руб. Общий ущерб превысил 900 млн руб.

Подозреваемых задержали 25 октября. Позже по решению суда их отправили под арест.

«Всем, кто пострадал от действий обвиняемых или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в дежурную часть УМВД России по г. Набережные Челны»,— отметили в МВД.

"Ъ-Казань"