Нижегородская пенсионерка безвозвратно «инвестировала» в мошенников 3 млн рублей

В Нижнем Новгороде 71-летняя пенсионерка потеряла 2,94 млн руб., поддавшись на уговоры мошенников инвестировать средства в операции на валютном рынке. По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и представился валютным брокером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Мужчина уговорил пенсионерку под видом инвестиций перечислить на указанный им счет личные сбережения и деньги, взятые в кредит. После этого «брокер» перестал выходить на связь, а женщина была вынуждена обратиться в полицию.

По аналогичной схеме мошенники обманули 91-летнего жителя Канавинского района, который в итоге потерял 125 тыс. руб. Кроме того, в полицию обратились две девушки 18 лет и 21 года, которым предложили устроиться на удаленную работу. Ради этого они оформили несколько кредитных карт и потеряли в итоге 82 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Андрей Репин