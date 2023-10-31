Суд приостановил работу кафе и буфета на улице Савушкина в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга временно приостановил деятельность кафе и буфета на улице Савушкина после обнаруженных нарушений в их работе. Оба заведения принадлежат ООО «Производственная компания “Велес”», которую привлекли к ответственности за нарушение законодательства в сфере организации общественного питания, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Буфет, расположенный в СПб ГБУ «Медицинский техникум №9» на улице Савушкина, 5 будет закрыт по решению суда на 25 суток. Кафе «Перланера» в доме 83к3 по улице Савушкина закроется на 20 суток. Гендиректор «Велеса» вину в суде признал и заявил, что предпринял меры для устранения нарушений. Согласно решению суда, предприятие нарушило ч.1 ст.6.3 и ст.6.6 КоАП РФ.

9 октября прошла проверка кафе «Перланера», выявившая множество нарушений в его работе. Среди них неправильное обращение с отходами, отсутствие обработки против насекомых и крыс , отсутствие необходимых документов, использование полуфабрикатов без маркировки, отсутствие мясорыбного цеха — вместо него использовался горячий цех и др. Для мытья посуды на кухне использовалось моющее средство «Адриоль», запрещенное для предприятий общественного питания.

Проверка, проведенная в буфете медицинского колледжа, выявила неудовлетворительное состояние помещений, формальный подход к ведению документации, отсутствие бактерицидного оборудования, дезинфицирующих и моющих средств и другие нарушения.

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