На совещании по нацбезопасности в Томске обсудили последствия санкций

В Томске прошло совещание по проблемам национальной безопасности. Его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

На совещании обсудили вопросы экономической безопасности, связанные с усилением санкционного давления на российскую экономику. «Отдельное внимание уделено дополнительным мерам по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала сибирских регионов»,— сообщили в администрации Томской области.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров»,— процитировал «Интерфакс» господина Патрушева.

По данным прокуратуры региона, участники совещания указали на необходимость увеличения оплаты труда российских ученых, обеспечения их жильем, а также повышения привлекательности среднего профессионального образования.

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Валерий Лавский