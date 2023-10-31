В Ростове-на-Дону не хватает более тысячи водителей автобусов

В транспортных компаниях Ростова-на-Дону сегодня открыто 1133 вакансии водителей. Предприятиям, обслуживающим муниципальные маршруты, не хватает работников, сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на департамент транспорта города.

Наиболее остро проблема стоит на трех предприятиях: МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Южная транспортная компания» и АО «АТП № 5». Всего же в Ростове работают 12 компаний, включая две муниципальные.

Отмечается, что заработная плата водителя автобуса может достигать 100 тыс. руб. Так, например, в МУП МТК «Ростовпассажиртранс» водитель в зависимости от графика может получать 60-95 тыс. руб.

Анастасия Назарова