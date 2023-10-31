В Астраханской области дефицит бюджета сократится на 747 миллионов

Правительство Астраханской области под председательством руководителя регионального кабмина Олега Князева одобрило законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2023 и плановый период 2024-2025 гг., сообщила пресс-служба ведомства.

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова уточнила, что основные изменения произошли за счет «прогнозируемого увеличения налоговых доходов, уточнения безвозмездных поступлений, возврата различными организациями остатков субсидий прошлых лет, а также за счет привлечения целевого бюджетного кредита».

С учетом изменений доходы бюджета Астраханской области в 2023 году составят 75,3 млрд руб. (+3 млрд), расходы — 88,4 млрд руб. (+2,4 млрд), дефицит — 13,1 млрд руб. (-747 млн).

Минфин региона продолжает снижать кредитную нагрузку субъекта РФ. Госпожа Рязанова отметила, что с принятием изменений объем привлеченных областью кредитов снизится на 1,9 млрд руб.

Дарья Васенина

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