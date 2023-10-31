Суд обязал кипрскую компанию вернуть векселя Радиотехбанка на 28 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области признал недействительным отчуждение принадлежавших банкротящемуся Радиотехбанку векселей на 28 млн руб. в пользу кипрской Luxmax Ltd., сообщается в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что Luxmax Ltd получила эмитированные Сбербанком векселя в 2018-1019 годах через цепочку сделок между Радиотехбанком и компаниями «Горсвязь», «Электротелеком», «Электротехснаб», «Промнефтесинтез» и «Профит63». Суд обязал киприотов возвратить векселя, признав последствия сделки недействительными.

Центробанк России отозвал лицензию нижегородского Радиотехбанка в 2019 году, поводом стали нарушения закона о противодействию отмывания денег. Как писал «Ъ-Приволжье», под руководством председателя правления банка Александра Степанова кредитная организация выдала трем десяткам фиктивных компаний займы на 2 млрд руб. В 2022 году Александра Степанова признали виновным в злоупотреблении полномочиями, суд назначил ему год колонии-поселения. Активами признанного банкротом Радиотехбанка управляет Агентство по страхованию вкладов.

Владимир Зубарев