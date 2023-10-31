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В Крымском районе раньше срока завершили капремонт ЦРБ

В Крымском районе Кубани завершили ремонт местной ЦРБ. Работы выполнили с опережением сроков, рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: пресс-служба Минздрава Краснодарского края

Фото: пресс-служба Минздрава Краснодарского края

В учреждении обновили отделение переливания крови. Здесь полностью выполнили внутреннюю отделку, заменили полы и систему коммуникаций, смонтировали двери, окна, оборудование и мебель. Отделение, как отметил руководитель ведомства, очень важно для Крымской ЦРБ, так как именно там происходит заготовка и хранение донорской крови.

Изначально планировалось, что ремонт завершат в декабре этого года.

Вячеслав Рыжков

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