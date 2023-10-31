В Удмуртии установили еще один очаг узелкового дерматита среди рогатого скота

В Кезском районе Удмуртии 29 октября установили еще один случай узелкового дерматита крупного рогатого скота. Руководство фермы, где обнаружили заболевание, обратилось к специалистам для исследования материала, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. Здесь установили карантин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Хозяйство прекратило перемещение поголовья, ввоз и вывоза животных и продукции. На ферме также установили запрет на посещение посторонними лицами. Специалисты определяют вероятные источники передачи возбудителя.

Напомним, что это четвертый очаг заболевания. В Юкаменском районе, где выявили прежние вспышки, работа по ликвидации продолжается.