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В Удмуртии установили еще один очаг узелкового дерматита среди рогатого скота

В Кезском районе Удмуртии 29 октября установили еще один случай узелкового дерматита крупного рогатого скота. Руководство фермы, где обнаружили заболевание, обратилось к специалистам для исследования материала, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. Здесь установили карантин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Хозяйство прекратило перемещение поголовья, ввоз и вывоза животных и продукции. На ферме также установили запрет на посещение посторонними лицами. Специалисты определяют вероятные источники передачи возбудителя.

Напомним, что это четвертый очаг заболевания. В Юкаменском районе, где выявили прежние вспышки, работа по ликвидации продолжается.

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